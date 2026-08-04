Κολομβία: Ο απερχόμενος πρόεδρος φοβάται «εμφύλιο πόλεμο»

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο δήλωσε πως τον ανησυχεί ο κίνδυνος «εμφυλίου πολέμου» αφού αναλάβει ο διάδοχός του της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που κατ’ αυτόν εξελέγη με απάτη κι απειλεί να προχωρήσει στην έκδοσή του στις ΗΠΑ.

«Είμαστε μπροστά σε απάτη και θεσμικό πρόβλημα αναμφισβήτητα βαθύ, πρόκειται για την ορκωμοσία έκνομου προέδρου», είπε ο πρώτος πολιτικός της αριστεράς που ανέλαβε την εξουσία στην ιστορία της χώρας της Λατινικής Αμερικής, διαβεβαιώνοντας πως έχει αποδείξεις για τις κατηγορίες αυτές — αλλά χωρίς να τις δημοσιοποιήσει.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια επικράτησε με οριακή διαφορά στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών τον Ιούνιο, στον οποίο αντιμετώπισε πολιτικό κληρονόμο του προέδρου Πέτρο, τον γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα.

Η ορκωμοσία του προγραμματίζεται να γίνει την Παρασκευή στην Κάλι (δυτικά), ενώ η παράδοση τη θέλει να διεξάγεται στην πρωτεύουσα Μπογοτά, ενώπιον του κοινοβουλίου.

Κατά τον κ. Πέτρο, έγινε «αλγοριθμική εκλογική απάτη», «συστηματική» και σε «τεράστιο όγκο ψήφων», από «το εξωτερικό», σε βάρος του Ιβάν Σεπέδα.

Ο κ. δε λα Εσπριέγια, εκατομμυριούχος δικηγόρος και επιχειρηματίας 47 ετών, νέος στην πολιτική, υποστηρίχτηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του. Υπόσχεται σιδηρά πυγμή έναντι του εγκλήματος και των ανταρτών οργανώσεων της άκρας αριστεράς.

Οι ένοπλες οργανώσεις ενισχύθηκαν επί των ημερών του απερχόμενου προέδρου, οι προσπάθειες του οποίου να εξασφαλίσει την ειρήνη στη χώρα μέσω διαπραγματεύσεων δεν είχε παρά πενιχρά αποτελέσματα.

Η Κολομβία ζει τη χειρότερη αναζωπύρωση της βίας την τελευταία δεκαετία.

Ο σοσιαλδημοκράτης απερχόμενος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε την «ανάμιξη» του Ντόναλντ Τραμπ στα πολιτικά πράγματα της χώρας του, άφησε να εννοηθεί πως ο κ. δε λα Εσπριέγια σχεδιάζει να προχωρήσει στην έκδοσή του στις ΗΠΑ με κατασκευασμένες κατηγορίες. Είπε πως φοβάται «εμφύλιο πόλεμο» που θα μπορούσε να προκαλέσει, μεταξύ άλλων, η απόρριψη του υποτιθέμενου σχεδίου του διαδόχου του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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