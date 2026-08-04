Μετά από ημέρες αντεγκλήσεων για την ξαφνική άφιξη δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα, οι 27 υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ αναμένεται να αξιοποιήσουν την έκτακτη σύνοδο της Τρίτης για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στη Μαδρίτη και να επικεντρωθούν στο πώς θα αποτρέψουν μια επανάληψη όσων συνέβησαν στον ισπανικό θύλακα σχολιάζει το Politico.

Ωστόσο, η Ισπανία θα επικρίνει και ορισμένες κυβερνήσεις για τη μετατροπή της κρίσης σε επίθεση κατά του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ αντί να υποστηρίξουν μια χώρα της ΕΕ που αντιμετωπίζει έκτακτη ανάγκη, σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει τα σχέδια της Μαδρίτης, ο οποίος θέλησε να μιλήσει ανώνυμα. Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα θα παρουσιάσει την εκτίμηση της Μαδρίτης για τα γεγονότα και θα υποστηρίξει μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Μετά την αρχική κριτική προς την Ισπανία, το κλίμα ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες καταλάγιασε καθώς η άμεση κρίση εκτονώθηκε, σύμφωνα με οκτώ διπλωμάτες από διαφορετικές χώρες στους οποίους παραχωρήθηκε ανωνυμία για να μιλήσουν ελεύθερα. Σχεδόν όλοι οι μεταναστές που εισήλθαν στον θύλακα την περασμένη εβδομάδα έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο, αναφέρουν οι ισπανικές αρχές, ενώ δεν έχει καταγραφεί καμία περαιτέρω μετακίνηση προς την ηπειρωτική Ευρώπη.

Οι βάσεις για τη συνάντηση της Τρίτης τέθηκαν τη Δευτέρα, όταν οι πρέσβεις της ΕΕ είχαν συνομιλίες που διήρκεσαν περίπου δυόμισι ώρες. Ο Ισπανός απεσταλμένος έδωσε την περιγραφή της Μαδρίτης για την κρίση στη Θέουτα, κατά την οποία περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και επέπληξε ορισμένες πρωτεύουσες για διάδοση παραπληροφόρησης, σύμφωνα με έναν από τους διπλωμάτες. Ο πρέσβης κλήθηκε να επαληθεύσει τα στοιχεία της Μαδρίτης για τους επαναπατρισμένους μετανάστες και για την στενή παρακολούθηση της κατάστασης, δήλωσαν δύο άλλοι διπλωμάτες στο Politico.

Εκφράστηκαν επίσης ανησυχίες ότι οι πολιτικές της ισπανικής κυβέρνησης ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν από διακινητές ανθρώπων και συμμορίες για να ενθαρρύνουν τα γεγονότα στη Θέουτα.



«Υπάρχει ανησυχία ότι... η νομιμοποίηση ενός εκατομμυρίου παράτυπων μεταναστών, θα ήταν δυνατό [για τους διακινητές] να χρησιμοποιηθεί για να δώσουν την εντύπωση ότι η πόρτα ήταν ανοιχτή», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας διπλωμάτης από μια χώρα που έχει ασκήσει κριτική στην Ισπανία.

Η Ιταλία ζήτησε από την ΕΕ την άμεση δημιουργία κέντρων απέλασης μεταναστών σε χώρες εκτός ΕΕ, δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες. Τα σχέδια ακολουθούν την έγκριση νόμου που παρέχει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες την εξουσία να ιδρύουν κέντρα σε τρίτες χώρες για τη διεκπεραίωση των φακέλων [ή τη διαχείριση] μεταναστών στους οποίους έχει απορριφθεί το δικαίωμα παραμονής στην Ένωση — τα λεγόμενα «κέντρα επιστροφής».

Ωστόσο, ο Ισπανός πρέσβης επέκρινε την Ιταλία για την ενίσχυση ψευδών ισχυρισμών σχετικά με το πρόγραμμα νομιμοποίησης μεταναστών, όπως η υπόδειξη του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι [η Μαδρίτη] χορηγεί αυτόματα την υπηκοότητα της ΕΕ. Το πρόγραμμα παρέχει νόμιμη διαμονή σε επιλέξιμους μετανάστες, αλλά δεν απονέμει ισπανική υπηκοότητα.

Συσπείρωση για την υποστήριξη της Ισπανίας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έδωσε τον τόνο της συμφιλίωσης τη Δευτέρα, γράφοντας στον Σάντσεθ επαινώντας την Ισπανία και το Μαρόκο για τον χειρισμό της κρίσης και ζητώντας μια ενωμένη ευρωπαϊκή απάντηση. Είπε ότι το επεισόδιο έδειξε την ανάγκη για ισχυρότερους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, στενότερη συνεργασία με τις χώρες εταίρους, καλύτερα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, δράση κατά των δικτύων διακίνησης και πιο αποτελεσματικές επιστροφές.

Οι υπουργοί Εσωτερικών αναμένεται να επιδιώξουν περαιτέρω προσέγγιση. Η συζήτηση της Τρίτης θα επικεντρωθεί στα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη Θέουτα, στους τρόπους ενίσχυσης των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και στον τρόπο αντιμετώπισης πιθανών μελλοντικών επεισοδίων εργαλειοποιημένης μετανάστευσης, αντί να αποδίδονται ευθύνες για την κρίση, δήλωσαν τρεις από τους διπλωμάτες.

«Όλοι είναι πολύ πρόθυμοι και έτοιμοι να βοηθήσουν και αναγνώρισαν ότι αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για την Ισπανία», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες της ΕΕ μετά τη συγκέντρωση των πρεσβευτών. Ο διπλωμάτης δήλωσε ότι η συνάντηση της Δευτέρας ήταν πιο ήρεμη από τις δημόσιες ανταλλαγές κατηγοριών του Σαββατοκύριακου.

Είκοσι δύο εθνικοί ηγέτες, σε επιστολή που διαμορφώθηκε με πρωτοβουλία της Ιταλίας και της Δανίας, ζήτησαν το Σάββατο αυστηρότερη φύλαξη στα εξωτερικά σύνορα και προειδοποίησαν κατά πολιτικών που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «παράγοντες έλξης» - μια προφανής αναφορά στο σχέδιο της Ισπανίας να χορηγήσει νόμιμο καθεστώς σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο παράτυπους μετανάστες. Η Μαδρίτη θεώρησε την επιστολή ως μια προσπάθεια να κατηγορηθεί η ισπανική κυβέρνηση για μια κρίση που δεν προκλήθηκε από αυτήν.

Η βιντεοδιάσκεψη της Τρίτης θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του υπουργού Δικαιοσύνης της Ιρλανδίας, Τζιμ Ο'Κάλαχαν. Θα συμμετάσχουν επίσης αξιωματούχοι από τον οργανισμό συνόρων της ΕΕ, Frontex, τον Οργανισμό Ασύλου της ΕΕ, την Europol, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν.

Η κρίση έχει ήδη ωθήσει τη μετανάστευση υψηλότερα στην ατζέντα της ΕΕ. Το ζήτημα επρόκειτο ήδη να παρουσιαστεί στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο, αλλά οι αξιωματούχοι αναμένουν τώρα ότι θα διαδραματίσει πολύ πιο εξέχοντα ρόλο ενόψει της συνάντησης, ανέφεραν οι διπλωμάτες.

Η Κομισιόν αναμένεται να εξετάσει πιθανά νέα μέτρα για τη μετανάστευση τον Σεπτέμβριο, αφού ερευνήσει τι προκάλεσε την ξαφνική εισροή και αν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλοι οργανωμένοι φορείς βοήθησαν ή την ενίσχυσαν, δήλωσαν τρεις από τους διπλωμάτες. Η ενίσχυση του Frontex είναι μια επιλογή, με την Επιτροπή να αναφέρει στους πρέσβεις τη Δευτέρα ότι θα μπορούσε να προτείνει πρόσθετα βήματα για την ενίσχυση του ρόλου του οργανισμού, σύμφωνα με τους διπλωμάτες.

Πηγή: skai.gr

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