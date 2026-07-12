Πέθανε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μανού

Σοκ έχει προκαλέσει στον ποδοσφαιρικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Μανού, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ του Σαββάτου (11/7), σε ηλικία μόλις 43 ετών.

Ο Πορτογάλος άλλοτε εξτρέμ, που έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του ως δανεικός από την Μπενφίκα στην ΑΕΚ τη σεζόν 2007-08, σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στην περιοχή Σομπράλ ντε Μόντε Αγκράσο, κοντά στη Λισαβόνα.

Μετά τη γνωστοποίηση της τραγικής είδησης, η Μπενφίκα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του άλλοτε ποδοσφαιριστή της.

Ο Μανού ανήκε στην Μπενφίκα από το 2004 έως το 2008, καταγράφοντας 17 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, πριν παραχωρηθεί δανεικός στην ΑΕΚ, με την οποία αγωνίστηκε τη σεζόν 2007-08.

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