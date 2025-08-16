Ολυμπιακός σε καλό δρόμο, ψάχνει τα… κερασάκια για να δέσει το γλυκό

Το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι έδωσε ο Ολυμπιακός και πλέον στρέφεται στη σέντρα του πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να ηττήθηκαν και από την Ίντερ (2-0), ωστόσο είχαν καλό πρόσωπο και οι λεπτομέρειες δεν τους επέτρεψαν να πάρουν κάτι περισσότερο στο «Σαν Νίκολα» του Μπάρι.



Σταθερός ο Καλογερόπουλος, θετικότατος ο Νασιμέντο και ο Καμπελά, με τους Πειραιώτες να έχουν σωστό πρέσινγκ, ενώ παίρνουν καλό βαθμό στη δημιουργία και στις αντιδράσεις τους στις στατικές φάσεις. Φάνηκε πάντως στο παιχνίδι η έλλειψη φορ, αφού ο Γιαζίτσι δεν μπορεί με ευκολία να υπηρετήσει το εν λόγω πλάνο, ο Γιάρεμτσουκ προστατεύτηκε και ο Ελ Κααμπί προερχόταν από δύο σερί 90λεπτα, οπότε χρησιμοποιήθηκε για μικρό διάστημα.



Προβάδισμα με γκολ οφσάιντ του Ντιμάρκο για την Ίντερ, η οποία χτύπησε σε ταχύτατο transition για το 2-0 με τον Τιράμ. Δεν δόθηκε καθαρό πέναλτι στον Καμπελά, σε ένα φιλικό που ασφαλώς δεν υπήρχε VAR και όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Φυσικά, η ποιότητα της φιναλίστ του Champions League είναι δεδομένη και μεγαλύτερη, κάτι που φάνηκε σε σημεία του παιχνιδού!



Πλέον, ο Μεντιλίμπαρ περιμένει τα… κερασάκια στην τούρτα ώστε να δέσει το γλυκό και η ομάδα του να γίνει ακόμη καλύτερη, αφού έχει μεγάλες δυνατότητες και απομένουν οι τελευταίες κινήσεις!

Το ματς

Ένα εξαιρετικό πρώτο τέταρτο με πίεση και δημιουργία για τον Ολυμπιακό, με τους Νασιμέντο-Καμπελά να είναι αρκετά δραστήριοι. Το πρέσινγκ λειτουργούσε σωστά και στο 15’ οι Πειραιώτες έφτασαν κοντά στο γκολ. Ο Μπρούνο έκλεψε, ο Καμπελά έδωσε στον Νασιμέντο και αυτός έσπασε στον Στρεφέτσα, ο οποίος από τα όρια της περιοχής έπιασε το σουτ με το εξωτερικό που πέρασε άουτ. Στα… καπάκια οι Ιταλοί προηγήθηκαν, όταν ο Τιράμ έπαιξε κάθετα και ο Λαουτάρο από θέση οφσάιντ έσπασε στον Ντιμάρκο που σκόραρε από κοντά για το 1-0 στο 16’.

VAR δεν υπάρχει, οπότε το γκολ μέτρησε κανονικά. Δύο λεπτά μετά ο Μπρούνο πήγε να βγάλει τετ-α-τετ τον Νασιμέντο, αλλά ο Σούτσιτς έκοψε τελευταία στιγμή, ενώ στο 25’ ο Καλογερόπουλος έκοψε τελευταία στιγμή το πολύ επικίνδυνο γύρισμα του Μκιταριάν. Ο Ντιμάρκο αντιμετώπιζε πρόβλημα και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 29’, με την Ίντερ έξι λεπτά αργότερα να έχει διπλή ευκαιρία με Λαουτάρο και Παβάρ, αλλά ο Τζολάκης δήλωσε «παρών». Ξαφνικά, μπήκε… φωτιά στο παιχνίδι αφού υπήρξε μεγάλη ένταση με Μπρούνο και Μπαρέλα , ενώ λίγα λεπτά μετά ο Λαουτάρο έκανε διαδοχικά πολύ σκληρά μαρκαρίσματα, με τον ρέφερι να τιμωρεί με κάρτα το ένα από αυτά!

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους «νερατζούρι» να προηγούνται, αλλά ο Ολυμπιακός είχε καλή εικόνα, με συντονισμένο πρέσινγκ και τους Μπρούνο, Νασιμέντο, Καλογερόπουλο, Καμπελά να ξεχωρίζουν.



Οι «νερατζούρι» μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο μέρος και βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα για δεύτερη φορά. Σε ταχύτατη κόντρα, ο Μπρούνο βρέθηκε εκτός θέσης, ο Μπιανκόν ανέβηκε ψηλά και ο Τιράμ έσπασε στον Ντάμφρις, ο οποίος έκανε το δυνατό σουτ, ο Τζολάκης το έβγαλε αλλά ο Γάλλος φορ πήρε το ριμπάουντ για το 2-0 στο 53’. Εννιά λεπτά αργότερα, οι Πειραιώτες δικαιούνταν πέναλτι όταν ο Καμπελά ανατράπηκε από τον Ζιελίνσκι, αλλά ο ρέφερι έδειξε «παίζετε».

Η Ίντερ πατούσε καλύτερα στο χορτάρι του «Σαν Νίκολα», είχε τον έλεγχο και δεν επέτρεπε στους «ερυθρόλευκους» να φανούν απειλητικοί. Ο Στρεφέτσα δοκιμάστηκε στο «9», ο Ελ Κααμπί πήρε λίγα λεπτά αλλά ο Ολυμπιακός στο φινάλε παρότι προσπαθούσε να κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα, δεν κατάφερε να φτάσει σε κάποια αξιοσημείωτη τελική και γνώρισε την ήττα με σκορ 2-0.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.