Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΟΦΗ επικράτησε 3-1 της Κηφισιάς

Στο... μυαλό του κόουτς:



Ο υπηρεσιακός τεχνικός του ΟΦΗ, Πέδρο Καράβελα, παρέταξε τους Κρητικούς με σύστημα 4-2-3-1, και ενώ, με τον Νταμπράουσκας έπαιζαν με τρεις στόπερ. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Μποάουμαν, με τους Μαρινάκη, Βούρο, Λαμπρόπουλο και Θοράρινσον στην άμυνα. Στα χαφ ξεκίνησαν οι Μεγιάδο και Γκαγέγος, με τους Νέιρα, Αμπάντα και Τοράλ να κινούνται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Λουίς Φελίπε.

Από την άλλη τώρα, ο Νώντας Κουτρομάνος, που αντικατέστησε προσωρινά τον Αναστασίου, επέλεξε το 4-2-3-1 για την Κηφισιά. Στο τέρμα ξεκίνησε ο Κρίστινσον, με τους Μασούρα, Μποτία, Τσάπαν και Παρρά να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Ιπαλίμπο και Παπασσάβας κινήθηκαν στον άξονα, με τους Ιλίεφ, Αντερέγκεν και Ματέους Σάντος στην μεσοεπιθετική γραμμή και τον Οζέγκοβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε το παιχνίδι στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να παίξουν γρήγορα και χωρίς σκοπιμότητες. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 6’, όταν από γύρισμα του Μαρινάκη ο Παπασάββας έδιωξε σωτήρια σε κόρνερ προ του Τοράλ. Στην εξέλιξη της φάσης, ο 28χρονος Ισπανός του ΟΦΗ άνοιξε το σκορ με κοντινή κεφαλιά από την «καρδιά» της περιοχής έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Αμπάντα, κάνοντας το 1-0 στο 7ο λεπτό!



Προτού καλά-καλά πανηγυρίσουν οι γηπεδούχοι το προβάδισμα, η Κηφισιά έφερε το ματς στα ίσα. Συγκεκριμένα, τρία λεπτά μετά την επίτευξη του γκολ, οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 1-1 στην πρώτη τους ουσιαστικά φάση στο ματς, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Ματέους Σάντος, ο Αντερέγκεν πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι και με κοντινή προβολή έφερε εκ νέου το ματς στην ισορροπία!



Στη συνέχεια, ο ΟΦΗ συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα και τις πρωτοβουλίες των κινήσεων, απειλώντας κυρίως με σέντρες των Μαρινάκη και Αμπάντα από τις δύο «πτέρυγες». Στο 21’, ο Ιπαλίμπο με ένα μακρινό σουτ απείλησε τον Μπάουμαν, ο οποίος έβγαλε δύσκολα τη φάση για τους γηπεδούχους. Όλα αυτά, μέχρι το 25’, όταν και οι Κρητικοί πήραν εκ νέου το προβάδισμα και πάλι με τον Τοράλ. Μετά από κλέψιμο στη μεσαία γραμμή, ο Αμπάντα από τα δεξιά βρήκε τον Ισπανό, εκείνος κοντρόλαρε όμορφα, γύρισε, και εκτέλεσε στην απέναντι κάτω γωνία για το 2-1 της ομάδας του!



Στο 36’, λίγο έλειψε να γίνει και το 3-1, με τον Κρίστινσον να βγαίνει έγκαιρα και να απομακρύνει τον κίνδυνο προ του Γκαγέγος. Δύο λεπτά αργότερα, η Κηφισιά κέρδισε πέναλτι από μαρκάρισμα του Βούρου στον Οζέγκοβιτς. Η φάση ελέγχθηκε από το VAR, με τον Διαμαντόπουλο να καλεί τον Τσακαλίδη να δει το βίντεο, και τον ρέφερι να ακυρώνει την αρχική του απόφαση.



Διαφορετικό τελείως το σκηνικό του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς, ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε αισθητά, με το ματς να αποκτά μια άγρια ομορφιά με αρκετή ένταση και πολλά φάουλ από τις δύο ομάδες. Η Κηφισιά έδειξε να πατάει καλύτερα στο ξεκίνημα της επανάληψης, φτάνοντας μάλιστα πολύ κοντά στην ισοφάριση μόλις στο 49ο λεπτό, όταν ο Οζέγκοβιτς από πλεονεκτική θέση στο δεύτερο δοκάρι δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από μπαλιά «ξυράφι» του Ματέους Σίλβα.



Στη συνέχεια, τα πολλά φάουλ τα νεύρα των ποδοσφαιριστών δεν επέτρεψαν στο παιχνίδι να αποκτήσει καλό ρυθμό, αφού, η αδύναμη γυριστή κεφαλιά του Ιπαλίμπο στο 60', ήταν και η πρώτη ουσιαστικά φάση μετά από εκείνη του Οζέγκοβιτς. Την πρώτη του στιγμή στο δεύτερο μέρος ο ΟΦΗ την είχε στο 61' με το πολύ άστοχο σουτ του Αμπάντα, για να απαντήσουν οι φιλοξενούμενοι στο 68' με τα διαδοχικά σουτ των Παπασάββα και Παρρά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.



Όλα αυτά μέχρι να φτάσουμε στο 75ο λεπτό, εκεί όπου ο ΟΦΗ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, παίρνοντας «αέρα» δύο τερμάτων και «κλειδώνοντας» ουσιαστικά την υπόθεση νίκης. Όλα τα «λεφτά» ήταν η κάθετη πάσα του Λάρσον, ο οποίος βρήκε στον χώρο τον Λουίς Φελίπε που πετάχτηκε στην πλάτη της άμυνας και με όμορφο τελείωμα από πλάγια θέση έκανε το 3-1 για τους Κρητικούς!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.