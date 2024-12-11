Λουτσέσκου: «Πολλές οι προκλήσεις στο ματς με την Φερεντσβάρος»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρέθηκε ενώπιων των εκπροσώπων του Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Φερεντσβάρος το απόγευμα της Πέμπτης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.



Ξεκαθάρισε πως για τον ΠΑΟΚ «το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το δικό μας κίνητρο, ο δικός μας τρόπος αντιμετώπισης», σχολίασε ότι «το κομμάτι της αμυντικής συμπεριφοράς δεν αφορά μόνο τους αμυντικούς μας, αλλά όλη την ομάδα», ενώ, για τους ποδοσφαιριστές του ήθελε να πει: «Υπάρχει μεγάλη αίσθηση ευθύνης και “υποχρέωσης” για να προχωρήσουμε».

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ

“Η απουσία ενός παίκτη δεν μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ το πλάνο και την οργάνωση μίας ομάδας. Δεν είναι αρκετή για να το κάνει αυτό. Έχουμε έναν καλό και οργανωμένο αντίπαλο που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είναι μία επιθετική ομάδα. Σίγουρα, στο ποδόσφαιρο έχει σημασία σε ποιο σημείο και σε τι χρονική στιγμή αντιμετωπίζεις μία ομάδα και το ίδιο ισχύει και για εμάς. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το πώς είναι η αντίπαλη ομάδα όταν την αντιμετωπίζεις. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το δικό μας κίνητρο, ο δικός μας τρόπος αντιμετώπισης. Είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι και έχουμε και άλλα δύο παιχνίδια σε αυτή τη φάση. Το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι το αυριανό. Τελευταία έχω προσέξει πως υπάρχει μία καλύτερη σύνδεση μεταξύ των παικτών και το πιο σημαντικό, είναι να έχουμε το κίνητρο. Κάτι το οποίο υπάρχει για την αυριανή αναμέτρηση”.“Η νίκη θα είναι σημαντική, γιατί θέλουμε να επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα παίζοντας στην Τούμπα μετά από καιρό. Θα είναι σημαντική, γιατί θα μείνουμε πιο κοντά στην πρόκριση και θα μας δώσει και αυτοπεποίθηση. Όταν έχεις το 1-0 υπέρ σου και το κρατάς, είναι μία νίκη. Νίκη είναι και το να σκοράρεις περισσότερα γκολ από τον αντίπαλο, αλλά είναι σημαντικό για την αυτοπεποίθηση να έχουμε μία καλή αμυντική συμπεριφορά. Μία ομάδα του επιπέδου μας δε θα πρέπει να δέχεται τόσα γκολ. Είναι πολλές οι προκλήσεις για το αυριανό ματς. Το κομμάτι της αμυντικής συμπεριφοράς δεν αφορά μόνο τους αμυντικούς μας, αλλά όλη την ομάδα. Είδαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν καταστάσεις με 4+2 παίκτες που αμύνονταν για παράδειγμα. Είναι κάτι που δείχνει θέληση και γι’ αυτό λέω ότι το έχουμε βελτιώσει στο τελευταίο διάστημα. Ήταν ένα στοιχείο που το είχαμε μέχρι την πρώτη διακοπή, αλλά βλέπω βελτίωση. Η αμυντική λειτουργία της ομάδας δείχνει τη θέληση των παικτών για να παλέψουν“.: “Το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται από τους βαθμούς που έχεις κερδίσει μέσα στο γήπεδο. Πέρυσι καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, κερδίζοντας περισσότερο ομάδες που ήταν πιο χαμηλά, σε εισαγωγικά, στην κατάταξη. Αυτό αφορά την κανονική διάρκεια. Το γεγονός ότι βρισκόμασταν εκεί κοντά, μας έδωσε τη δυνατότητα να κερδίσουμε τα ντέρμπι στα πλέι οφ και μετά και το πρωτάθλημα. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις στις οποίες μπορούμε να αποδώσουμε κάποιες απώλειες ή ένα αποτέλεσμα. Είναι η χρονική στιγμή, η τύχη, η ατυχία… Σε όλα τα παιχνίδια δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, αλλά ο αντίπαλος κατάφερε να σκοράρει. Γι’ αυτό λέω ότι το πιο σημαντικό είναι το πώς θα είμαστε εμείς στο αυριανό παιχνίδι. Θα πρέπει να έχουμε συνοχή, επιθετικότητα και ένταση στο παιχνίδι μας. Καταφέρνουμε να κλέβουμε μπάλες ψηλά και δεν επιτρέπουμε στον αντίπαλο να αναπτυχθεί. Είμαστε μία ομάδα που δημιουργεί ευκαιρίες. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που μπορούν να καθορίσουν πράγματα. Πέρυσι τα είχαμε αυτά τα στοιχεία και φέτος, αν καταφέρουμε να τα έχουμε στον βαθμό που θέλουμε, θα μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα”.: “Υπάρχει μία μεγάλη αίσθηση ευθύνης σε όλη την ομάδα, από όσα κάναμε πέρυσι με την κατάκτηση ενός τίτλου, με την πορεία στην Ευρώπη. Υπάρχει μία αίσθηση “υποχρέωσης” για να προχωρήσουμε. Παίκτες που ήταν εδώ πέρυσι και παίκτες που ήρθαν εδώ με τη δική τους ιστορία, είτε είναι στη λίστα είτε όχι, είναι υποχρεωμένοι να πιέσουν τους εαυτούς τους για να προχωρήσουμε και να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο τελικός στόχος είναι η συμμετοχή στην επόμενη φάση. Υπάρχει το αυριανό ματς και ακόμη δύο και θα πρέπει να έχουμε ισορροπία στη δεδομένη κατάσταση. Στο τέλος αυτής της προσπάθειας θα δούμε ποια ομάδα άξιζε να βρίσκεται εκεί που είναι. Ακόμη κι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ποδοσφαίρου υποστήριξε το game by game“.: “Δεν αισθάνομαι πως μας λείπει η επιθετικότητα στην Τούμπα. Όλοι γνωρίζουν ποια είναι η Τούμπα. Πάντα δημιουργεί μία φανταστική ατμόσφαιρα. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται τη στιγμή και μας δίνει το πάθος και την ενέργεια που χρειαζόμαστε. Περιμένω μία ατμόσφαιρα που θα είναι δύσκολη για τον αντίπαλο και θα μας δώσει την ώθηση που χρειαζόμαστε για να κερδίσουμε το παιχνίδι“.: “Το λέω πολύ ειλικρινά, για μένα είναι οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο. Ξέρω πολύ καλά τι θα κάνουν αύριο, ξέρω τι θα κάνουν στο μέλλον, αλλά και το τι έχουν κάνει. Είναι παίκτες μεγάλης κλάσης, με πολύ μεγάλο πάθος για την ομάδα τους“.“Υπάρχουν οι προπονητές που βρίσκονται σε ομάδες πιο χαμηλής κατάταξης και δεν είχαν την ευκαιρία να προπονήσουν μία top ομάδα. Δεν είναι εύκολο να σώζεις την κατηγορία ή να παίρνεις μία ομάδα από αυτή τη θέση και να την φτάνεις πιο ψηλά. Τους αξίζουν συγχαρητήρια και θα ήθελα να τους δοθεί η ευκαιρία να προπονήσουν μία ομάδα που είναι πιο ψηλά έστω και μία φορά στην καριέρα τους. Η δουλειά τους είναι φανταστική. Ο κ. Βόκολος έκανε πολύ καλή δουλειά στη Λαμία, ο κ. Γκαρσία… Φέτος ο προπονητής της Καλλιθέας. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Ο κ. Πετράκης φυσικά κάνει τρομερή δουλειά στον Παναιτωλικό πέρυσι και φέτος. Θα μπορούσα να λέω πολλά, αυτές είναι απλές αναφορές σε ανθρώπους που κάνουν πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Φυσικά υπάρχει και ο κ. Μάντζιος που ήταν στον Άρη και πέρυσι έφτασε στον τελικό και πήρε πόντους ακόμη και από εμάς. Αν δε βρίσκεσαι σε αυτή τη διαδικασία, να είσαι ψηλά και να παλεύεις δεν είναι τόσο εύκολο να σε δει ο κόσμος…“.

