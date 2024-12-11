Η 15η στροφή της Euroleague έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM και φέρνει εκτός έδρας δοκιμασίες για τους «αιώνιους». Συντονιστείτε την Παρασκευή (13.12) στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε μια βραδιά γεμάτη μπάσκετ.

Στις 19:30 ο πρωταθλητής Ευρώπης, Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR καλείται να ξεπεράσει στην Τουρκία το εμπόδιο της Αναντολού Εφές, με τον Εργκίν Αταμάν να αντιμετωπίζει την παλιά του ομάδα. Περιγράφει από την Κωνσταντινούπολη ο Γιώργος Πετρίδης.

Στις 21:30 μεταφερόμαστε στο Βελιγράδι όπου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα, του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Μεταδίδει από την Σερβία ο Νίκος Ζέρβας.

Μετά την τελευταία κόρνα της γραμματείας, η δράση συνεχίζεται στο στούντιο για σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού, μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές.

Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR, Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιακός.

Στον bwinΣΠΟΡ την Παρασκευή η μπάλα έχει χρώμα πορτοκαλί!

Πηγή: skai.gr

