Euroleague: Τιμωρία 1 αγωνιστικής στον Ναν - Πρόστιμο και στον Αταμάν

Με μια αγωνιστική τιμώρησε η Ευρωλίγκα τον Κέντρικ Ναν για την αποβολή του από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Παρτίζαν στη Σερβία στην προηγούμενη αγωνιστική της διοργάνωσης.



Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας Αρχής ο Ναν τιμωρήθηκε και με πρόστιμο 5.000 ευρώ για συμπεριφορά που κρίνεται ότι είναι ασεβής απέναντι σε επίσημους αξιωματούχους του αγώνα με την Παρτίζαν.

Πρόστιμο και στον Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπορεί να κάνειόπως και θα συμβεί. Οόπως και θα συμβεί. Στην περίπτωση που η έφεση που θα καταθέσουν οι πράσινοι δεν γίνει αποδεκτή τότε ο Αμερικανός θα χάσει το επόμενο παιχνίδι των πράσινων στη διοργάνωση, δηλαδή, αυτό με τηνΕκτός του Αμερικανού άσου του τριφυλλιού έχει επιβληθεί ποινή και στον προπονητή της ομάδας. Συγκεκριμένα, πρόστιμο με ύψος 8.000 ευρώ για αντικανονική διακοπή στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα. Όπως και στην περίπτωση του Ναν και εδώ ο Παναθηναϊκός έχει το δικαίωμα έφεσης.

