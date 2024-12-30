«Έφυγε» από τη ζωή η βολεϊμπολίστρια και αντιπρόεδρος του ΟΑΚΑ, Μαργαρίτα Οικονομοπούλου

Σοκ και ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο του βόλεϊ και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα, η είδηση του θανάτου της Μαργαρίτας Οικονομοπούλου.

Σύμφωνα με με πληροφορίες του volleynews.gr, η 34χρονη πρώην βολεϊμπολίστρια και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ, βρισκόταν με μία φίλη της διακοπές στη Ταϊλάνδη, «φεύγοντας» από τη ζωή καθώς έχασε τις αισθήσεις της και κατέρρευσε στο αεροδρόμιο της χώρας.

Από μικρή ηλικία ξεκίνησε βόλεϊ στον Ηρακλή Κηφισιάς, ενώ, αγωνιζόμενη ως κεντρική πέρασε από τον ΖΑΟΝ, τον Πανελλήνιο, τον Α.Ο.Πεύκης, την Παλλήνη, τη Νίκη Αμαρουσίου και τον Παμβοχαϊκό, ολοκληρώνοντας την καριέρα της το 2022.

