Ερωτήματα προκαλεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η απόφαση της ΔΕΑΒ να τιμωρήσει με ποινή μιας αγωνιστικής τον Παναθηναϊκό για ρίψη καθισμάτων στο Πανθεσσαλικό.

Η κρατική επιτροπή για τη βία, στην οποία προεδρεύει ο επίτιμος εισαγγελέας Εφετών Πειραιά, Ευάγγελος Καίσαρης, επέβαλε μια σκανδαλώδη ποινή που αντιβαίνει τόσο το γράμμα, όσο και το πνεύμα του νέου αθλητικού νόμου.

Παρ' ότι στο δημόσιο σκεπτικό της η ΔΕΑΒ δέχεται ότι κανένα από τα 20 σπασμένα καθίσματα δεν εκφσενδονίστηκε εντός του αγωνιστικού χώρου, γνωμοδοτεί με έωλο τρόπο ότι ένα από τα καθίσματα θα μπορούσε να τραυματϊσει οπαδό του Παναθηναϊκού!

Η σχετική διάταξη προβλέπει πρόστιμο και όχι αποκλεισμό γηπέδου, όπως άλλωστε είχε αποφασίσει η ίδια επιτροπή σε πολλές άλλες περιπτώσεις.

Αναλυτικά η απόφαση της ΔΕΑΒ:

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

1) Αφού έλαβε υπόψη της

α) Την αναφορά συμβάντων της Αστυνομίας,

β) Την Έκθεση Παρατηρητή της SuperLeague1,

γ) Την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

δ) Το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του γηπέδου, καθώς και το βιντεοληπτικό υλικό που αναρτήθηκε σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, από τα οποία προκύπτει ότι μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου στις 14/09/2025, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 2025/2026, φίλαθλοι της εγκαλούμενης ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, οι οποίοι ευρίσκονταν στις κερκίδες του ανωτέρω Σταδίου, αμέσως μετά τη λήξη του εν λόγω αγώνα και ενώ η αποστολή της ομάδας του Παναθηναϊκού αποχωρούσε προς τα αποδυτήρια, διαμαρτυρόμενοι προς τα μέλη αυτής για την ήττα της ομάδας τους, αφού πρώτα αποκόλλησαν τουλάχιστον είκοσι (20) πλαστικά καθίσματα από τις κερκίδες του Σταδίου, τα εκσφενδόνιζαν προς αυτά.

Τα περισσότερα από τα αποξηλωθέντα αυτά καθίσματα σταμάτησαν στο προστατευτικό πλέγμα των κερκίδων. Τουλάχιστον, όμως, τέσσερα (4) εξ αυτών εξοστρακίστηκαν και κατέπεσαν σε κατώτερα τμήματα των ίδιων κερκίδων, εντός των οποίων ευρίσκονταν άλλοι φίλαθλοι της ίδιας ομάδας και τουλάχιστον ένα (1) από αυτά κατέπεσε επ’ αυτών, με εμφανή τον κίνδυνο τραυματισμού κάποιου από αυτούς, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 37/2025 Πράξη της, σε βάρος της αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ», τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 10 του ν. 5085/2024.

2) Καλεί σε ακρόαση, στις 22/9/2025, ένα φυσικό πρόσωπο, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα εντός της αθλητικής εγκατάστασης του «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΟΛΟΥ», κατά την διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, που διεξήχθη σε αυτό στις 14/9/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 2025/2026.

Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024.

