Λουτράκι 2025: Ασημένια για Βαγιώτη και Μπαλντούνα – Στα 10 τα ελληνικά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πάλης

Με ελληνικές παρουσίες να ανεβαίνουν διαρκώς στο βάθρο συνεχίστηκε στο Λουτράκι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μη Ολυμπιακών στυλ Πάλης της UWW, με τη χώρα μας να αποδεικνύει ξανά το υψηλό επίπεδο των νεαρών αθλητών και αθλητριών της.

Την παράσταση της Παρασκευής (7/11) έκλεψαν ο Νίκος Βαγιώτης και η Πολυξένη Μπαλντούνα, οι οποίοι κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στις κατηγορίες U15.

Στα 71 κιλά, ο Βαγιώτης πάλεψε σκληρά απέναντι στον ανεξάρτητο αθλητή Ζάχαρ Λάριτσεφ, αλλά παρά την προσπάθειά του δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη. Λίγα 24ωρα νωρίτερα είχε πανηγυρίσει μεγάλη πρόκριση, επικρατώντας στον ελληνικό ημιτελικό του Σταύρου Παπουτσή.

Στα 66 κιλά των κοριτσιών, η Μπαλντούνα αντιμετώπισε την Ουκρανή Βσέλινα Μέλνιτσουκ, ολοκληρώνοντας την πορεία της στο Παγκόσμιο με μια πανάξια δεύτερη θέση.

Η συγκομιδή δεν σταμάτησε εκεί. Στο βάθρο του U15 για τα χάλκινα μετάλλια ανέβηκαν οι:

Σταύρος Παπουτσής (71κ.), Αντώνης Ντόλιας (57κ.), Ιωάννης Αυγερίδης (66κ.), Αλέξανδρος Γιώργος Περακάκης (84κ.) και Δαρεία Βαδεβούλη (50κ.).

Στο U17, τα χάλκινα πήραν η Ελένη Τόλια (53κ.) και η Λαμπρινή Χριστίνα Περγελή (62κ.), ανεβάζοντας τον συνολικό ελληνικό απολογισμό στα δέκα μετάλλια!

Εξίσου σημαντική ήταν και η παρουσία της Ελλάδας στο ομαδικό:

• U15 ανδρών: 2η θέση με 92 βαθμούς πίσω από τις ΗΠΑ (110)

• U15 γυναικών: 2η θέση με 55 βαθμούς, πίσω από την Ουκρανία (75)

• U17 γυναικών: 3η θέση

• U17 ανδρών: 4η θέση με 48 βαθμούς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.