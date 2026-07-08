Ένα θρίλερ που προκάλεσε την εμπλοκή της Αντιτρομοκρατικής ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε ένας 21χρονος υπήκοος Παλαιστίνης, η δράση του οποίου σε υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ κινητοποίησε άμεσα τις διωκτικές αρχές.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η υπόθεση εκτυλίχθηκε την 28η Ιουνίου σε υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ στην Παλλήνη, όταν ο 21χρονος υπήκοος Παλαιστίνης έχοντας στην κατοχή του ένα σιδερένιο λοστό και ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό επιτέθηκε αρχικά στους φύλακες και μπήκε στο εσωτερικό της εγκατάστασης.

Εκεί, άρχισε να προκαλεί φθορές στον εξοπλισμό του υποσταθμού (σ.σ.: πίνακες ελέγχου), με αποτέλεσμα να προκληθεί προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης. Τελικά, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς, που στο μεταξύ προσέτρεξαν στο σημείο, με την έρευνα να ανατίθεται στην Αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες φθορές και παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Την περασμένη Παρασκευή μετά την απολογία του στον ανακριτή προφυλακίστηκε.

Ο συλληφθείς μπήκε στη χώρα το 2024 από την Τουρκία και αναγνωρίστηκε ως πρόσφυγας. Κατά την παραμονή του στη χώρα είχε κατηγορηθεί για παράβαση του νόμου για ναρκωτικά και για κλοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ενημέρωσης, ο 21χρονος αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Όπως αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ, ο 21χρονος εντοπίστηκε από τα drones επιτήρησης του Διαχειριστή. Επιτέθηκε στους φύλακες αφού προηγουμένως είχε καταφέρει να εισέλθει στην εγκατάσταση πηδώντας τον μαντρότοιχο. Διευκρινίζει επίσης ότι από την επίθεση δεν προκλήθηκε βλάβη με συνέπειες για την ηλεκτροδότηση των καταναλωτών.

Πηγή: skai.gr

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