Μελόνι: Δεν μετανιώνω που επένδυσα πολιτικά στον Τραμπ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν μετανιώνει για την προσπάθειά της να οικοδομήσει στενές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις δημόσιες διαφωνίες των τελευταίων μηνών που έχουν δοκιμάσει τις σχέσεις τους.

«Όχι, σε καμία περίπτωση δεν μετανιώνω για οτιδήποτε έκανα», δήλωσε η Μελόνι από την Άγκυρα, μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, απαντώντας σε ερώτηση αν έχει δεύτερες σκέψεις για το πολιτικό κεφάλαιο που επένδυσε στη σχέση της με τον Τραμπ.

Η Μελόνι θεωρούνταν μέχρι πρότινος μία από τις πιο στενές συμμάχους του Τραμπ στην Ευρώπη. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες έχει βρεθεί στο στόχαστρο επικρίσεων από τον Αμερικανό πρόεδρο, τόσο σε συνεντεύξεις όσο και μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρώτη δημόσια επίθεση του Τραμπ εναντίον της ήρθε τον Απρίλιο, όταν η Μελόνι τον επέκρινε επειδή επιτέθηκε στον Πάπα Λέοντα για την καταδίκη του πολέμου με το Ιράν. Είχε προηγηθεί, τον Μάρτιο, η απόφαση της Ιταλίας να μην επιτρέψει την προσγείωση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών που κατευθύνονταν προς τη Μέση Ανατολή στη βάση της Σιγκονέλα, στη Σικελία.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η οποία ήταν η μοναδική Ευρωπαία ηγέτιδα που παρέστη στην ορκωμοσία του Τραμπ πέρυσι, απέφυγε να σχολιάσει ανάρτησή του την Κυριακή, στην οποία δημοσίευσε φωτογραφία της να τον κοιτάζει, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Χρειάζεται περιοριστικά μέτρα».

«Έκανα αυτή την πολιτική επένδυση γιατί πιστεύω στην ενότητα της Δύσης. Δεν είναι μια στρατηγική που υιοθέτησα με την άφιξη του Τραμπ, αλλά την ακολουθώ με όλους τους συνομιλητές μου», ανέφερε.

Η Μελόνι αναγνώρισε ότι οι σχέσεις τους «έχουν εξελιχθεί όπως όλοι είδαμε», ωστόσο υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να μοιράζονται κοινές θέσεις σε ζητήματα όπως η μετανάστευση και η αντίθεσή τους σε αυτό που χαρακτήρισε «κουλτούρα της woke ατζέντας».

Κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο συμφιλιωτικός, χαρακτηρίζοντας τη Μελόνι «καλό άνθρωπο», αλλά επανέλαβε την κριτική του επειδή η Ιταλία δεν στήριξε περισσότερο τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, οι οποίες, όπως έχει προαναγγείλει, αναμένεται να επαναληφθούν.



Πηγή: skai.gr

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