Μαγικός Αντετοκούνμπο: Οδήγησε τους Μπακς στη νίκη επί των Μπουλς με 41 πόντους

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άνοιξε… φουριόζος την προσπάθεια των Μπακς να υπερασπιστούν τον τίτλο τους στο NBA Cup, οδηγώντας την ομάδα του σε νίκη με 126-110 απέναντι στους Σικάγο Μπουλς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν ξανά καταλυτικός, ολοκληρώνοντας το ματς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ, παίζοντας ουσιαστικά… σε όλα τα μήκη και πλάτη του παρκέ.

Οι Μπακς έφτασαν στο 9-0 στη φάση των ομίλων του θεσμού στα τρία χρόνια διεξαγωγής του, αποδεικνύοντας ότι παραμένουν μια από τις πιο «σοβαρές» ομάδες της διοργάνωσης. Ο Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος στην τέταρτη περίοδο, όπου σημείωσε 19 από τους 41 πόντους του και με συνεχόμενες μεγάλες φάσεις βοήθησε τους Μπακς να δημιουργήσουν ασφαλή διαφορά στο φινάλε.

Εξαιρετικός ήταν και ο Μάιλς Τέρνερ, που πέτυχε 23 πόντους, την καλύτερη επίδοσή του από τότε που φόρεσε τη φανέλα του Μιλγουόκι. Ο Ράιαν Ρόλινς πρόσθεσε 20 πόντους, δίνοντας πολύτιμες λύσεις από την περιφέρεια.

Στην απέναντι πλευρά, οι Σικάγο Μπουλς είχαν ως κορυφαίο τον Μάτας Μπουζέλις με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Τζος Γκίντεϊ έκανε άλλη μία γεμάτη εμφάνιση με 16 πόντους, 14 ασίστ και 7 ριμπάουντ. Ο Γκίντεϊ είχε προέρθει από δύο συνεχόμενα triple-double, επίδοση που είχαν να δουν οι Μπουλς από την εποχή του Μάικλ Τζόρνταν το 1989.

Οι Μπακς έλειψαν τον Ταουρέαν Πρινς λόγω προβλήματος στον αυχένα, ενώ για το Σικάγο επέστρεψε ο Άγιο Ντοσούνμου με 7 πόντους σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Το Μιλγουόκι πήρε προβάδισμα στο τρίτο δωδεκάλεπτο και το «καθάρισε» με ένα 8-0 σερί στο τέλος, με τον Αντετοκούνμπο να καρφώνει και να σουτάρει με τρομερή αυτοπεποίθηση από το τρίποντο (7/13 στη σεζόν).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Μάτζικ-Σέλτικς 123-110

Γουίζαρντς-Καβαλίερς 114-148

Χοκς-Ράπτορς 97-109

Νετς-Πίστονς 107-125

Σπερς-Ρόκετς 121-110

Γκρίζλις-Μάβερικς 118-104

Χιτ-Χόρνετς 126-108

Μπακς-Μπουλς 126-110

Τίμπεργουλβς-Τζαζ 137-97

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.