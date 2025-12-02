Ευχάριστα τα νέα στο στρατόπεδο της ΑΕΚ, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει πολύ σύντομα και πάλι τον Πέτρο Μάνταλο στη διάθεση του.

Μεγάλο άγχος προκάλεσε στις τάξεις των «κιτρινόμαυρων» η αναγκαστική αλλαγή του αρχηγού της Ένωσης στο αθηναϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (2-3) στο ημίχρονο της αναμέτρησης, όμως η εξετάσεις έδειξαν ότι έχει μία διάταση στον ορθό μηριαίο στο δεξί του πόδι, λήγοντας τον συναγερμό.

Ο Μάνταλος φέτος διανύει μία από τις καλύτερες χρονιές της καριέρας του, με τον 34χρονο Έλληνα διεθνή να αποτελεί βασικότατο γρανάζι στη μηχανή του Μάρκο Νίκολιτς. Κάτι που φάνηκε και στο ντέρμπι της Κυριακής, όταν και στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα της ΑΕΚ δεν ήταν το ίδιο καλή, όσο αυτός βρισκόταν στο χορτάρι της Λεωφόρου.

Δεδομένα λοιπόν δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση Κυπέλλου με τον ΟΦΗ (03/12) και μένει να φανεί εάν θα προλάβει να μπει στην αποστολή για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο (07/12) στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.