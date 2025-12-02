Λογαριασμός
Πολονάρα: «Πολύ συγκινητική βραδιά, το να λαμβάνω τόση αγάπη από τον κόσμο είναι τρομερό»

Μίλησε για την παρουσία του στις εξέδρες της αναμέτρησης της Ιταλίας με την Ισλανδία και στο πώς βίωσε την αποθέωση που γνώρισε από τους φιλάθλους

Πολονάρα

Πριν από λίγες ημέρες, ο Ακίλε Πολονάρα έδωσε το «παρών» στις εξέδρες του «Palazzetto dello Sport» για την αναμέτρηση της εθνικής Ιταλίας με την Ισλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο 34χρονος, ο οποίος συνεχίζει να δίνει μεγάλη μάχη με τη λευχαιμία, συμπεριλήφθηκε τιμητικά στις κλήσεις της «σκουάντρα ατζούρα» για τα παιχνίδια της στα «παράθυρα» του Νοεμβρίου ως αρχηγός, μίλησε για τα όσα βίωσε στο εν λόγω παιχνίδι και για την πρωτοφανής αποθέωση του κόσμου προς το πρόσωπό του, μια κίνηση που όπως δήλωσε ο ίδιος του δίνει τεράστια δύναμη!


«Ήταν μια πολύ συγκινητική βραδιά, δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Δεν πήραμε τα αποτελέσματα που θέλαμε αλλά άλλα πράγματα είναι σημαντικά για μένα αυτή τη στιγμή. Το να λαμβάνω τόση αγάπη ήταν θεμελιώδες. Ήταν έκπληξη, μια επίδειξη υποστήριξης που μου έδωσε τόση δύναμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

