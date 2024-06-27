Βρήκε τον προπονητή που θα τον καθοδηγήσει τη νέα σεζόν ο Λεβαδειακός. Προς επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του sportfm.gr, οι Βοιωτοί ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας στην επιστροφή της στη Stoiximan Super League.



Η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.Ο 52χρονος τεχνικός έχει σημαντικές παραστάσεις από όλες τις κατηγορίες, ενώ διετέλεσε προπονητής και της Εθνικής ομάδας των Ελπίδων την τελευταία διετία. Μάλιστα εκτέλεσε και χρέη πρώτου προπονητή στην Εθνική Ανδρών στα δύο φιλικά παιχνίδια που έδωσε τον Ιούνιο, το ένα δε και με την οικοδέσποινα του EURO 2024, Γερμανία, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να πραγματοποιεί μια σπουδαία εμφάνιση.Στο παρελθόν εργάστηκε μεταξύ άλλων και σε άλλες ιστορικές ομάδες όπως ο Ηρακλής, ο ΟΦΗ, ο Απόλλων Σμύρνης, η Ξάνθη, η Παναχαϊκή, η Καβάλα και τα Χανιά.Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!

