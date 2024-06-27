Ο ΠΑΟΚ πριν από λίγες ημέρες ολοκλήρωσε μία πολύ σημαντική μεταγραφή, καθώς απέκτησε τον Μαντί Καμαρά, ενισχύοντας το κέντρο του.



Ο μέσος από τη Γουϊνέα μίλησε σε αφρικάνικο Μέσο για τη νέα του ομάδα, ενώ ανέλυσε και τους στόχους του με τον «δικέφαλο του βορρά» στη σεζόν που ξεκινάει σε λίγο καιρό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ, που γνωρίζω σιγά σιγά τους συμπαίκτες μου και συνεργάζομαι με τον προπονητή. Αποφάσισα να είμαι εδώ γιατί θέλω να βοηθήσω την ομάδα και να διευκολύνω την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέση σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έκανα καλή πορεία με τον Ολυμπιακό όσο έπαιξα εκεί. Ο ΠΑΟΚ είναι μια νεανική ομάδα και θα προσαρμοστώ για να πετύχουμε τους στόχους μας».«Ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος. Να κερδίζουμε κάθε αγώνα και σε βάθος χρόνο να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, αλλά και να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται στο Champions League. Σήμερα είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τα χρώματα της νέας μου ομάδας και θα κάνω τα πάντα για να πετύχουμε τους στόχους μας».

