Ο Ματίας Λεσόρ σόκαρε τους φίλους του Παναθηναϊκού με τον τραυματισμό που υπέστη σε ματς με την Μπασκόνια στις 19 Δεκεμβρίου του 2024, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και πλέον βρίσκεται σε αποθεραπεία, στοχεύοντας να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν.

Ο Γάλλος σέντερ δείχνει με κάθε τρόπο πως... δεν κρατιέται. Πριν λίγες μέρες, επισκέφτηκε το ΟΑΚΑ για το ματς των «πράσινων» με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ αυτή τη φορά πήγε στη Λεωφόρο, για την αναμέτρηση της ομάδας γυναικών με τον Αμύντα. Φυσικά, κέρδισε την αποθέωση του κόσμου, ενώ την ανταπέδωσε με χαρακτηριστικό τρόπο κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.

Πράγματι, ενώ έκανε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ, ο Λεσόρ άκουσε τον κόσμο να τραγουδάει το γνωστό (και αγαπημένο του) σύνθημα «βουντού, βουντου και πράσινη μαγεία» και αποφάσισε να κάνει και αυτός το ίδιο, υψώνοντας τα χέρια του και ευχαριστώντας τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για τη στήριξή τους.

Όσον αφορά στις δηλώσεις του, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους φίλους του «τριφυλλιού», εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν ώστε να βοηθήσει την ομάδα του, ενώ έδειξε αισιόδοξος πως ο Παναθηναϊκός θα φτάσει μέχρι το όγδοο «αστέρι».

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τον κόσμο που τον αποθεώνει: «Μου λείπουν πολύ, μου λείπει να βρίσκομαι στο παρκέ και να νιώθω την ενέργειά τους. Μου δείχνουν μεγάλη αγάπη και προσπαθώ να τους τη δίνω πίσω. Ευχαριστώ γι' αυτό το κλαμπ και αυτούς τους οπαδούς».

Για το αν είναι αισιόδοξος για την επιστροφή του: «Μόνο ο Θεός ξέρει, εγώ πηγαίνω μέρα με τη μέρα. Ελπίζω να είμαι έτοιμος όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να βοηθήσω την ομάδα μου. Μου λείπει πολύ όλη αυτή η ενέργεια, να είμαι στο παρκέ με τους συμπαίκτες μου. Πρέπει να είμαι έξυπνος και να μη βιαστώ, είμαι εδώ πολύ καιρό. Θα είμαι εδώ για τρία ακόμη χρόνια, δεν θα βιαστώ για δύο μήνες, τρεις μήνες, μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, δεν θα αλλάξουν τίποτα. Θα πάρουμε το όγδοο αστέρι και ελπίζω να είμαι μαζί με την ομάδα για να τη βοηθήσω».

Για τη φετινή πορεία της ομάδας: «Είμαι αισιόδοξος, έχουμε ένα φοβερό γκρουπ παικτών. Τα παιδιά παίζουν καταπληκτικά παρά τους τραυματισμούς. Ήταν εύκολο να παραιτηθούμε και να βρούμε δικαιολογίες, ότι χάσαμε τους ψηλούς μας και έχουμε εκτός τον Γκριγκόνις. Όλα ήταν εναντίον μας, όμως τότε βάλαμε τα δυνατά μας και δείξαμε ότι είμαστε ομάδα με νοοτροπία νικητή. Συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου και ανυπομονώ να παίξω και πάλι μαζί τους».

