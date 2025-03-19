Παναθηναϊκός: Πότε επιστρέφει ο Πάλμερ Μπράουν

Ευχάριστα νέα για την ομάδα του Παναθηναικού , αφού ο Πάλμερ Μπράουν αναμένεται να επιστρέψει στο προπονητικό πρόγραμμα και να είναι έτοιμος μετά την διακοπή. Ο Αμερικανός είχε υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο , στο πρώτο ματς με την Βίκινγκουρ. Η αποθεραπεία του προχώρησε πολύ καλά και είναι πλέον σε διαδικασία επιστροφής , με τον Βιτόρια να έχει ακόμα μια επιλογή για την άμυνα ενόψει playoff. Έτσι λοιπόν εφόσον ο πορτογάλος σκέφτεται να χρησιμοποιήσει το σχήμα (3-4-1-2) , με τρεις στόπερ ο Πάλμερ Μπράουν θα είναι χρήσιμος.

