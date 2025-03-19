Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Πότε επιστρέφει ο Πάλμερ Μπράουν

Ο Πάλμερ Μπράουν όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει και θα είναι στην διάθεση του Βιτόρια , για τα playoff

Πάλμερ Μπράουν

Ευχάριστα νέα για την ομάδα του Παναθηναικού , αφού ο Πάλμερ Μπράουν αναμένεται να επιστρέψει στο προπονητικό πρόγραμμα και να είναι έτοιμος μετά την διακοπή. Ο Αμερικανός είχε υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο , στο πρώτο ματς με την Βίκινγκουρ. Η αποθεραπεία του προχώρησε πολύ καλά και είναι πλέον σε διαδικασία επιστροφής , με τον Βιτόρια να έχει ακόμα μια επιλογή για την άμυνα ενόψει playoff. Έτσι λοιπόν εφόσον ο πορτογάλος σκέφτεται να χρησιμοποιήσει το σχήμα (3-4-1-2) , με τρεις στόπερ ο Πάλμερ Μπράουν θα είναι χρήσιμος.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark