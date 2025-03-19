«Έντονο ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Τσάβι Σίμονς»

Μπορεί η σεζόν ακόμη να μην έχει ολοκληρωθεί, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όμως όπως φαίνεται ετοιμάζει από τώρα την ομάδα της επόμενης σεζόν.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ θέλει πάση θυσία να ανανεώσει το ρόστερ των «κόκκινων διαβόλων» και σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τον Τσάβι Σίμονς της Λειψίας.

Ο 21χρονος Ολλανδός αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα ταλέντα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τη δεδομένη στιγμή, ακόμη και αν η σεζόν που πραγματοποιεί φέτος στη Γερμανία δεν είναι και η καλύτερη, με τον Σίμονς να έχει πετύχει οκτώ γκολ, ενώ έχει μοιράσει και πέντε ασίστ.

Βέβαια για να μπορέσει η Γιουνάιτεντ να τον κάνει δικό της θα πρέπει να καταβάλει περίπου 80 εκατομμύρια στους «ταύρους», σπάζοντας εντελώς τον κουμπαρά της.

