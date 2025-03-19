Το «Γ. Καραϊσκάκης» θα βάλει και πάλι τα καλά του για να υποδεχθεί ξανά την Εθνική Ελλάδος, για την αναμέτρηση με τη Σκωτία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «γαλανόλευκης», Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στη συνέντευξη Τύπου πριν από τη σημαντική αυτή αναμέτρηση αναφέρθηκε στις απουσίες των Δημήτρη Κουρμπέλη και Τάσου Μπακασέτα, ενώ τόνισε πως υπάρχει η ποιότητα στο ρόστερ για να καλυφθούν με μεγάλη επιτυχία τα κενά αυτά.

Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για τις σκέψεις του για την ενδεκάδα:

«Σίγουρα θα έχουμε αλλαγές, όχι στο στυλ αλλά στα πρόσωπα. Έχουμε δυο σημαντικές απουσίες όπως είναι του Κουρμπέλη και του Μπακασέτα. Έχουμε τις επιλογές για να ανταπεξέλθουμε. Αυτοί οι τέσσερις μήνες από το τελευταία μας ματς είναι μεγάλο διάστημα. Σίγουρα θα γίνουν αλλαγές αλλά πρώτα θα το μάθουν οι ίδιοι οι παίκτες μας»

Το διακύβευμα του αυριανού ματς δίνει την ευκαιρία σε εσάς να παίξετε πιο επιθετικά;

«Αρέσει στην Ελλάδα πιο επιθετικά και πιο επιθετικά. Θέλουμε να παίζουμε επιθετικά. Σε κάποιες φάσεις ενδεχομένως έχουμε επιτυχία κι άλλες όχι. Πάντα έχει να κάνει με τον αντίπαλο. Παίζουμε με μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια παίζει στο υψηλό επίπεδο, η οποία έπαιξε στο τελευταίο EURO και ήταν στη League A. Είναι μια πρόκληση για εμάς να φτάσουμε από το τρίτο επίπεδο στο πρώτο. Θα μας βοηθήσει να παίξουμε σε αυτό το επίπεδο. Είναι ένα challenge. Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά και το αυριανό ματς είναι μια συνέχεια. Θα παίξουμε σε ένα γεμάτο γήπεδο, όπως στα προηγούμενα ματς. Είναι μια ομάδα που βάσει της ηλικίας και του concept της ψάχνει τη θέση της στο υψηλό επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου».

Για το γεγονός πως οι δυο ομάδες θα παίξουν τέσσερις φορές μέσα στο 2025:

«Νομίζω θα είναι δύσκολα ματς και για τις δυο ομάδες επειδή θα βρεθούμε τέσσερις φορές μέσα στο έτος. Θα είναι καλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Η Σκωτία έχει περισσότερη εμπειρία, λόγω του επιπέδου της τα τελευταία χρόνια. Η Σκωτία είναι μια ομάδα με ποδοσφαιριστές που παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μπορεί να πέρασε ένα μικρό διάστημα κρίσης αποτελεσμάτων, όμως τα τελευταία της ματς στο Nations League της δημιούργησαν μια θετική ενέργεια».

Για το ποιους παίκτες της Σκωτίας θαύμαζει περισσότερο:

«Κάθε παιχνίδι τέτοιου επιπέδου μας βοηθάει να ανεβαίνουμε επίπεδο. Έχει παίκτες υψηλού επιπέδου και είναι compact, ενώ μπορεί να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν θέλω να αναφερώ σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές».

Για το τι περιμένει από τη Σκωτία στο αυριανό ματς:

«Έχουν κάποιες απώλειες σε κάποιες συγκεκριμένς θέσεις. Περιμένουμε να είναι το ίδιο compact, όταν αμύνεται και όταν επιτίθεται με καλά τρεξίματα. Υπάρχουν αρκετές σκέψεις για το αυριανό παιχνίδι».

