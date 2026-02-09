Λας Βέγκας και Σιάτλ στον δρόμο για το NBA και το NBA Europe… στο περίμενε

Η συζήτηση γύρω από την επέκταση του NBA στις 32 ομάδες έχει επιστρέψει με ένταση στο προσκήνιο, πολύ νωρίτερα απ' όσο ανέμεναν ακόμη και οι άνθρωποι της ίδιας της Λίγκας. Οι τελευταίες πληροφορίες από τις ΗΠΑ δείχνουν πως το θέμα του expansion όχι μόνο δεν έχει παγώσει, αλλά βρίσκεται πλέον σε τροχιά επιτάχυνσης, με το Λας Βέγκας και το Σιάτλ να αποτελούν τα δύο μεγάλα φαβορί για να μπουν στον χάρτη του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μπραντ Τάουνσεντ από τη Dallas Morning News, το NBA Board of Governors εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει μέσα στο καλοκαίρι σε ψηφοφορία για την προσθήκη δύο νέων ομάδων. Το Σιάτλ, που περιμένει την επιστροφή του NBA από το 2008 όταν οι SuperSonics μετακόμισαν στην Οκλαχόμα Σίτι, και το Λας Βέγκας, που έχει εξελιχθεί σε αθλητικό υπερ-κόμβο, θεωρούνται τα απόλυτα φαβορί.

Η αλλαγή στάσης του Άνταμ Σίλβερ είναι χαρακτηριστική. Από το «δεν εξετάζουμε την επέκταση αυτήν τη στιγμή», η συζήτηση μετατοπίστηκε στο «θα το δούμε προς το τέλος του 2026», και πλέον όλα δείχνουν πως η διαδικασία θα ξεκινήσει ακόμη νωρίτερα. Η πίεση από τις δύο πόλεις, οι επενδυτικές προτάσεις και η εμπορική δυναμική που προσφέρουν έχουν φέρει το θέμα ξανά στο επίκεντρο.

Αν τελικά προχωρήσει η ψηφοφορία, θα πρόκειται για το πρώτο expansion του NBA μετά το 2004, όταν οι Charlotte Bobcats μπήκαν στη Λίγκα. Το επικρατέστερο σενάριο θέλει τις νέες ομάδες να κάνουν ντεμπούτο τη σεζόν 2028/29, δίνοντας στη Λίγκα τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες, να χτίσει ρόστερ μέσω expansion draft και να προσαρμόσει το καλεντάρι.



Το NBA Europe χάνει έδαφος - Γιατί το project μπαίνει στο «περίμενε»

Την ίδια στιγμή, το μεγαλεπήβολο project του NBA Europe, που εδώ και δύο χρόνια αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του Σίλβερ, δείχνει να έχει επιβραδυνθεί. Παρότι οι επαφές με επενδυτές συνεχίζονται, δεν υπάρχουν ενδείξεις ουσιαστικής προόδου. Η δημιουργία μιας νέας λίγκας στην Ευρώπη απαιτεί τεράστια οργάνωση, υποδομές, πολιτικές συμφωνίες και συνεργασία με την Euroleague -μια διαδικασία που δεν μπορεί να «τρέξει» παράλληλα με την επέκταση του NBA.

Το αρχικό πλάνο για λανσάρισμα το φθινόπωρο του 2027 μοιάζει πλέον υπεραισιόδοξο. Η Λίγκα φαίνεται να επικεντρώνεται στο expansion, αφήνοντας το ευρωπαϊκό project σε δεύτερη μοίρα. Είναι δύσκολο να υλοποιηθούν ταυτόχρονα δύο τόσο μεγάλα εγχειρήματα, και όλα δείχνουν πως η προτεραιότητα έχει μετατοπιστεί ξεκάθαρα προς την αμερικανική αγορά.

Το NBA βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική καμπή. Το Λας Βέγκας και το Σιάτλ φαίνεται πως θα ανοίξουν τον δρόμο για μια νέα εποχή 32 ομάδων, ενώ το NBA Europe -τουλάχιστον προς το παρόν- καλείται να περιμένει. Η επόμενη διετία θα καθορίσει αν η Λίγκα θα μπορέσει να υλοποιήσει και τα δύο σχέδια ή αν η Ευρώπη θα χρειαστεί να περιμένει ακόμη περισσότερο για να αποκτήσει το δικό της NBA.

