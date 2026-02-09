Εξαιρετικά αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Μεϊτέ στη ρεβάνς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, ενώ Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς συνέχισαν θεραπεία ενόψει του κρίσιμου αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω του τη «λευκή» ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Άρη και στρέφει την προσοχή του στον μεθαυριανό, δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Οι «απρόμαυροι» προπονήθηκαν το απόγευμα με τους βασικούς του «Βικελίδης» να ακολουθούν πρόγραμμα αποφόρτισης.

Σε ό,τι αφορά το μέτωπο των τραυματιών, ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Δημήτρη Χατσίδη να επιστρέφει. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη με τον Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος εξακολουθεί να δουλεύει ατομικά, ενώ οι Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Μάλιστα, ο Βούλγαρος θα υποβληθεί σε μαγνητική την Τρίτη προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αποκόμισε από το ματς με τον Άρη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.