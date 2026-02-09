Το Βιετνάμ μπαίνει δυναμικά στο παγκόσμιο προσκήνιο του αθλητισμού, ανακοινώνοντας την κατασκευή του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού σταδίου στον κόσμο. Το Trong Dong Stadium, χωρητικότητας 135.000 θεατών, αποτελεί το κεντρικό έργο του τεράστιου πρότζεκτ Olympic Sports City, συνολικού κόστους 28 δισεκατομμυρίων λιρών, που εγκρίθηκε επίσημα από την κυβέρνηση του Ανόι τον Δεκέμβριο. Οι πρώτες εικόνες του σχεδιασμού έχουν ήδη προκαλέσει διεθνή αίσθηση, με το έργο να χαρακτηρίζεται ως «κολοσσιαίο άλμα» για τη χώρα.

Η κυβέρνηση του Βιετνάμ έχει θέσει ξεκάθαρο στόχο: Nα δημιουργήσει μια αθλητική και πολιτιστική υποδομή που θα επιτρέψει στη χώρα να διεκδικήσει στο μέλλον κορυφαίες διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το ASIAD και μεγάλους τελικούς ηπειρωτικών διοργανώσεων. Το νέο στάδιο σχεδιάζεται με βάση τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα της FIFA, της AFC και της Ασιατικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ώστε να ανταποκρίνεται σε κάθε απαίτηση ενός σύγχρονου mega-event.

Αρχιτεκτονικό σύμβολο με 135.000 θέσεις και τη μεγαλύτερη αναδιπλούμενη οροφή στον κόσμο

Το Trong Dong Stadium δεν εντυπωσιάζει μόνο με τη χωρητικότητά του, αλλά και με τη φιλοσοφία του σχεδιασμού του. Η αρχιτεκτονική του βασίζεται στο χάλκινο τύμπανο Dong Son, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της αρχαίας βιετναμέζικης κουλτούρας, που αντιπροσωπεύει την ενότητα, τη δύναμη και τη μακροζωία. Οι αρχιτέκτονες του έργου επιδιώκουν να συνδυάσουν την παράδοση με τη σύγχρονη τεχνολογία, δημιουργώντας ένα στάδιο που θα λειτουργεί ως πολιτιστικό ορόσημο για ολόκληρη την Ασία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το στάδιο θα διαθέτει τη μεγαλύτερη αναδιπλούμενη οροφή στον κόσμο, επιτρέποντας τη διεξαγωγή τόσο αθλητικών αγώνων όσο και συναυλιών, φεστιβάλ, πολιτικών εκδηλώσεων και μεγάλων θεαμάτων. Η χρήση ενεργειακά αποδοτικών υλικών και «πράσινων» τεχνολογιών αποτελεί βασικό πυλώνα του σχεδιασμού, με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου και λειτουργικού χώρου που θα μπορεί να αξιοποιείται 365 ημέρες τον χρόνο.

Το έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης, καθώς η Olympic Sports City θα περιλαμβάνει νέες αθλητικές εγκαταστάσεις, σύγχρονο συγκοινωνιακό δίκτυο, οικιστικές ζώνες και εμπορικούς χώρους. Το συνολικό project αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2035, ενώ το στάδιο θα είναι έτοιμο το 2028.

Παγκόσμια σύγκριση και στρατηγική σημασία για το Βιετνάμ

Με χωρητικότητα 135.000 θεατών, το Trong Dong Stadium θα ξεπεράσει το Rungrado 1st of May της Βόρειας Κορέας (130.000), ενώ θα αφήσει πίσω και το υπό κατασκευή Hassan II Stadium στο Μαρόκο (115.000). Θα είναι επίσης μεγαλύτερο από κάθε αμερικανικό «collegiate stadium», όπως το Michigan Stadium ή το Beaver Stadium, που κυριαρχούν σήμερα στη λίστα των μεγαλύτερων αθλητικών εγκαταστάσεων.

Οι υπεύθυνοι του έργου αναφέρουν ότι το Βιετνάμ θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα χωρών όπως η Κίνα, το Κατάρ και η Μεγάλη Βρετανία, όπου η κατασκευή εμβληματικών σταδίων -όπως το Bird's Nest στο Πεκίνο, το Lusail Stadium στη Ντόχα και το Wembley στο Λονδίνο- συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας τους.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η ανάγκη για μεγάλες, ολοκληρωμένες και διεθνώς πιστοποιημένες αθλητικές εγκαταστάσεις γίνεται όλο και πιο επιτακτική, καθώς το Βιετνάμ επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία του σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Το Trong Dong Stadium αναπτύσσεται με στρατηγική φιλοσοφία, ώστε να αποτελέσει όχι μόνο αθλητικό χώρο, αλλά και αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό σύμβολο της νέας εποχής για τη χώρα».

Η κυβέρνηση του Ανόι θεωρεί ότι η κατασκευή ενός τέτοιου σταδίου θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα για την αναβάθμιση των εθνικών υποδομών και την ενίσχυση της θέσης του Βιετνάμ στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη. Παράλληλα, το έργο αναμένεται να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την πρωτεύουσα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και προσελκύοντας επενδύσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.