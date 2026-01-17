Οι διερευνητικές επαφές του NBA με ευρωπαϊκές ομάδες οι οποίες θα μπορούσαν να απαρτίζουν το NBA Europe συνεχίζονται, στην προσπάθεια της δημιουργίας μιας νέας μπασκετικής λίγκας!

Εδώ και αρκετό καιρό έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας φήμες οι οποίες αφορούν τις ομάδες που πιθανότατα θα συμμετέχουν στη νέα διοργάνωση, με την κορυφαία μπασκετική λίγκα του πλανήτη να έχει βάλει στο... στόχαστρό της και ποδοσφαιρικούς κολοσσούς.

Με το Παρίσι να αποτελεί μια ιδανική περίπτωση πόλης στο μυαλό των ανθρώπων του ΝΒΑ, ο Κομησάριος, Άνταμ Σίλβερ, αποκάλυψε σε δηλώσεις του ότι υπάρχουν συζητήσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ ο Μαρκ Τέιτουμ πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα δελεαστικό πρότζεκτ.

«Ναι, μιλάμε με την Παρί Σεν Ζερμέν! Αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο (στο ποδόσφαιρο) και διαθέτουν την τεχνογνωσία να διοικήσουν έναν μπασκετικό σύλλογο στο υψηλότερο επίπεδο, αν ενδιαφέρονται. Ναι, είναι ένας σύλλογος με τον οποίο βρισκόμαστε σε συζητήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κομισάριος του NBA, με τον Μαρκ Τέιτουμ να προσθέτει:

«Έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν ένα brand, μια κουλτούρα, καθώς και τη συνεργασία τους με το brand Jordan (του Μάικλ Τζόρνταν), το οποίο συνδέεται άμεσα με το μπάσκετ.Αναζητούμε τους κατάλληλους συνεργάτες για το πρότζεκτ μας και η PSG προσφέρει ένα πολύ ενδιαφέρον επίπεδο τεχνογνωσίας στο μάρκετινγκ, την προώθηση και τη δημιουργία ενός παγκόσμιου brand».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.