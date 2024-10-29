Προ των πυλών του «Ολντ Τράφορντ» φαίνεται πως είναι πια ο Ρούμπεν Αμορίμ. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όπως συνηθίζουν στην Πορτογαλία, επιβεβαίωσε και επίσημα την κρούση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Ρούμπεν Αμορίμ και πως είναι διατεθειμένη να πληρώσει τη ρήτρα των 10 εκατ. ευρώ του 39χρονου προπονητή, προκειμένου να τον φέρει στον αγγλικό Βορρά.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» θέλουν διακαώς τον Αμορίμ, προκειμένου να διαδεχθεί άμεσα τον Έρικ Τεν Χαγκ στον πάγκο της ομάδας. Θυμίζουμε, ο Ολλανδός τεχνικός απολύθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (28/10), με τις εξελίξεις να «τρέχουν» ήδη αρκετές ημέρες πριν, αφού, όπως έγινε γνωστό σε βρετανικά Μέσα, η διοίκηση της Γιουνάιτεντ είχε συναντηθεί με τον Πορτογάλο κόουτς το προηγούμενο διάστημα, και ενώ φαινόταν πως ο Τεν Χαγκ τελείωνε, έχοντάς τον stand by! Ο ίδιος Αμορίμ όλες αυτές τις ημέρες περίμενε, αφού είναι δεδομένο πως θέλει να δουλέψει στην Αγγλία και δη σε μια μεγάλη ομάδα, όπως είναι η Γιουνάιτεντ.

Από χθες, λοιπόν, η Γιουνάιτεντ, έχοντας ξεχωρίσει το όνομα του Αμορίμ για τον «εκλεκτό» στη μετά-Τεν Χαγκ εποχή, πίεσε ασφυκτικά τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, για να τον αποκτήσει, και φαίνεται πως αυτό το πρέσινγκ πέτυχε, αφού τα «λιοντάρια» ανακοίνωσαν πως ο αγγλικός σύλλογος δέχθηκε να καταβάλλει τη ρήτρα των 10 εκατομμυρίων ευρώ, για να φέρει τον Πορτογάλο προπονητή στη Νησί! Όλα δείχνουν ότι το θέμα είναι πια τυπικό και μένει να δούμε αν ο Αμορίμ θα κάθεται στον πάγκο της Γιουνάιτεντ και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, την άλλη Πέμπτη.

