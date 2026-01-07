Κύπελλο: Στα προημιτελικά ο ΟΦΗ, 2-0 τον Αστέρα AKTOR

Ο ΟΦΗ επιβεβαίωσε ξανά πως στο Κύπελλο έχει τον τρόπο του. Με ώριμη εμφάνιση και καθαρό αγωνιστικό πλάνο, οι Κρητικοί επικράτησαν 2-0 του Asteras AKTOR και εξασφάλισαν την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου τους περιμένει η ΑΕΚ (14/01, 17:30, OPAP Arena).

Η ομάδα του Κοντή είχε τον έλεγχο από νωρίς, κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα και δεν βιάστηκε απέναντι στην κλειστή άμυνα των Αρκάδων. Το γκολ του Γκονζάλεθ στο 36', σε συνδυασμό με την αποβολή του Γιαμπλόνσκι στο 40', άλλαξε τις ισορροπίες.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΟΦΗ διαχειρίστηκε ιδανικά το προβάδισμα και «σφράγισε» τη νίκη με το πέναλτι του Ισέκα, κρατώντας ζωντανά τα όνειρα Κυπέλλου και ονειρευόμενος για ακόμα μια χρονιά μια πολύ καλή πορεία. Με 9 παίκτες ολοκλήρωσε την αναμέτρηση ο Αστέρας.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον ΟΦΗ με 3-4-3 και τον Χριστογεώργο κάτω από τα δοκάρια, με τους Κωστούλα, Λαμπρόπουλο και Πούγγουρα να απαρτίζουν την τριάδα στα στόπερ. Ο Γκονζάλεθ είχε όλη τη δεξιά πλευρά, ο Χατζηθεοδωρίδης την αριστερή και οι Καραχάλιος-Αποστολάκης ήταν το δίδυμο στον άξονα. Σενγκέλια και Νους ήταν περισσότερο κλειστά παρά λειτουργούσαν ως εξτρέμ, έχοντας ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ισέκα.

Από την άλλη, ο Κρις Κόλμαν επέλεξε το 4-4-2 για τον Αστέρα. Κάτω από την εστία ξεκίνησε ο Αγγελίδης, με την τετράδα της άμυνας να αποτελείται από τους Φερνάντεθ, Καστάνιο, Σίπτσιτς και Πομόνη. Γιαμπλόνσκι μαζί με Μούμο στα χαφ, με τον Καλτσά στο δεξί άκρο, τον Εμμανουηλίδη στο αριστερό και τους Μακέντα-Τζοακίνι στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Ξεκάθαρο πλάνο από την αρχή του παιχνιδιού από τον ΟΦΗ, ο οποίος κράταγε την μπάλα στα πόδια του, έχοντας κυκλοφορία και ψάχνοντας με υπομονή τους διαδρόμους στο μισό του Αστέρα. Οι Αρκάδες όμως, με καλή αμυντική λειτουργία και παίζοντας αρκετά κλειστά δεν άφηναν χώρους στον άξονα για κάθετο παιχνίδι και πολλές φορές ανάγκαζαν τους τρεις στόπερ του ΟΦΗ να ψάχνουν βεβιασμένες μπαλιές στους πλάγιους μπακ που είχαν την πλευρά.

Μάλιστα, ο Αστέρας ήταν αυτός που απείλησε πρώτος πριν συμπληρωθεί καλά-καλά το δεκάλεπτο, φεύγοντας πολύ γρήγορα στην κόντρα, με τον Τζοακίνι να γίνεται κάτοχος της μπάλας στον χώρο του κέντρου και να ψάχνει τον Εμμανουηλίδη στην πλάτη της άμυνας. Ο Έλληνας εξτρέμ μπήκε στην περιοχή, αλλά ο Χριστογεώργος έκανε γρήγορη έξοδο και του έβαλε το στοπ πριν εκτελέσει.

Από το κόρνερ του Καλτσά στο δεύτερο δοκάρι, ο Σίπτσιτις έκανε το τελείωμα με τη μία, με τον Γκονζάλεθ να διώχνει πριν ο Γιαμπλόνσκι σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Το επόμενο εικοσάλεπτο κύλησε χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο, ωστόσο στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου μέρους ο ΟΦΗ αποφάσισε να ανεβάσει την ένταση, γεγονός που αποτέλεσε και κλειδί για την εξέλιξη του ματς.

Ο Αστέρας δεν μπόρεσε να ακολουθήσει και οι συνεργασίες των Νους-Σενγκέλια με τους υπόλοιπους μετέφεραν το παιχνίδι πέριξ της περιοχής των Αρκάδων. Το μόνο που έλειπε από τους Κρητικούς ήταν η σωστή τελική απόφαση, αλλά το γκολ ήρθε με τη βοήθεια του ανέμου. Ο Γκονζάλεθ στο 36' εκτέλεσε από πλάγια το φάουλ, η πορεία της μπάλας μπέρδεψε τον Αγγελίδη που δεν μπόρεσε να απομακρύνει, με αποτέλεσμα ο ΟΦΗ να ανοίξει το σκορ.

Το γκολ έδωσε αυτοπεποίθηση στον ΟΦΗ, με τον Κόντη να ζητάει από τους παίκτες του να μην ρίξουν ρυθμό και να συνεχίσουν να πιέζουν. Μπορεί οι Κρητικοί να μην βρήκαν δεύτερο τέρμα πριν το τέλος του πρώτου μέρους, ωστόσο πήγαν στα αποδυτήρια με αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο Νους έφυγε στην κόντρα, με τον Γιαμπλόνσκι να τον ανατρέπει σκόπιμα και να δέχεται τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 40'.

Ο Κέτου που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στην ανάπαυλα έδωσε πνοή στον Αστέρα, με πολλές κερδισμένες μονομαχίες και φάουλ τα οποία γέμιζαν την περιοχή του ΟΦΗ. Ωστόσο, από μια τέτοια στημένη φάση, ο Ισέκα έφυγε στην κόντρα και κέρδισε το πέναλτι από τον Φερνάντεθ, ο οποίος προσπάθησε να τον σταματήσει από πίσω πριν εκτελέσει ο επιθετικός των Κρητικών, αλλά βρήκε μόνο πόδια. Ο Ισέκα ανέλαβε την εκτέλεση και με ψύχραιμο πλασέ στο κέντρο της εστίας έκανε το 2-0 με το πρώτο του γκολ μετά την επιστροφή του στην Κρήτη.

Ο Αστέρας δεν έδειχνε ικανός να αντιδράσει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα ο ΟΦΗ να διαχειριστεί εύκολα του προβάδισμά του. Μελανό σημείο του αγώνα ο τραυματισμός του τερματοφύλακα Αγγελίδη, ο οποίος σε προσπάθειά του να απομακρύνει με βολέ τραυματίστηκε και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ο Αστέρας δεν είχε αλλαγές και ο Αλάγκμπε ανέλαβε να υπερασπιστεί την εστία της ομάδας του στα τελευταία λεπτά, τα οποία ήταν όμως διαδικαστικά.

MVP: Ο Γκονζάλεθ άνοιξε το σκορ σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα με την απευθείας εκτέλεση φάουλ και έβαλε σε θέση οδηγού τον ΟΦΗ. Καλό παιχνίδι και από τον Ισέκα.

Η «σφυρίχτρα»: Καλή διαιτησία από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος απέβαλε σωστά τον Γιαμπλόνσκι με δύο κίτρινες κάρτες. Έχασε τη φάση του πέναλτι και το μαρκάρισμα του Φερνάντεθ στον Ισέκα, ωστόσο παρενέβη ο VAR Ευαγγέλλου και διόρθωσε την απόφασή του.

Οι ενδεκάδες:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλεθ, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Πούγγουρας, Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Σενγκέλια, Νους, Ισέκα.

Asteras AKTOR (Κρις Κόλμαν): Αγγελίδης, Φερνάντεθ, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Μούμο, Γιαμπλόνσκι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Τζοακίνι, Μακέντα.

