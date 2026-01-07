Ο Σίριλ Ντέσερς τοποθετήθηκε δημόσια μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο οποίος θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δυόμιση μήνες.



Ο Νιγηριανός επιθετικός εξέφρασε τη στεναχώρια του για το γεγονός ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει στο τουρνουά με την εθνική του ομάδα, αλλά ούτε και να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και κρίσιμο διάστημα για την ομάδα.

Παρά την απογοήτευση, ο Ντέσερς τόνισε πως θα επικεντρωθεί απόλυτα στην αποκατάστασή του, παραμένοντας στο πλευρό της ομάδας ως υποστηρικτής το επόμενο διάστημα, με στόχο να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στη δράση και να πανηγυρίσει ξανά γκολ και νίκες.



Αναλυτικά το μήνυμά του:



«Γεια σας παιδιά, δυστυχώς είχα έναν τραυματισμό στο AFCON. Είναι εξαιρετικά δύσκολο ν' αποδεχτώ ότι θα χάσω το υπόλοιπο του τουρνουά, καθώς και μια σημαντική περίοδο στον Παναθηναϊκό.



Θα είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της ομάδας αυτές τις εβδομάδες, θα αφοσιωθώ πλήρως στην αποκατάσταση κι ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε μαζί μια νίκη και ένα γκολ».

