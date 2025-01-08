Κύπελλο: Στα ημιτελικά μετά από 6 χρόνια ο Αστέρας AKTOR, 2-0 τον Πανιώνιο

Ντούμπλαρε τις νίκες του και έφυγε για τα ημιτελικά ο Asteras AKTOR. Σε ένα παιχνίδι που θύμιζε το πρώτο των δύο ομάδων, οι Αρκάδες βρήκαν τις λύσεις στο δεύτερο μέρος, καθάρισαν ξανά με το ίδιο σκορ (2-0) τον Πανιώνιο και έκλεισαν ραντεβού με τον ΟΦΗ στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Επιστροφή στα ημιτελικά του Κυπέλλου μετά από έξι χρόνια για τους «κιτρινομπλέ», αφού τελευταία φορά που είχαν βρεθεί ένα βήμα πριν τον τελικό ήταν τη σεζόν 2018/19 όταν και αποκλείστηκαν από τον ΠΑΟΚ (ήττα 2-0 στην Τούμπα, ισοπαλία 0-0 στην Τρίπολη).

Αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι τον θεσμό ο Πανιώνιος, ο οποίος είχε την αμέριστη συμπαράσταση του κόσμου του στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας, και στρέφεται πλέον στην επανεκκίνηση της Super League 2.

Το ματς

Χωρίς κάποια σπουδαία φάση κύλησαν τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, με τον Αστέρα να έχει την πρώτη του καλή στιγμή στο 16ο λεπτό. Μετά από σέντρα που έκανε ο Ρεγκίς, ο Οκό πήρε την κοντινή κεφαλιά, αλλά ο Σκαφίδας έδιωξε. Ο Πανιώνιος έπαιζε κυρίως στις αντεπιθέσεις εκεί όπου προσπαθούσε να κάνει τη ζημιά στους Αρκάδες. O Ρεγκίς λίγο αργότερα απείλησε με πλασέ μέσα από την περιοχή, αλλά δεν βρήκε εστία.

Στο 38ο λεπτό η ομάδα του Αντώνη Νικοπολίδη έφυγε στην κόντρα επίθεση, ο Τσερίσεφ σέντραρε και ο Στούπης προσπάθησε να κάνει το βολ πλανέ, αλλά βρήκε αέρα... Ο Αστέρας στη συνέχεια είχε τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς όμως να φανεί απειλητικός και κάπως έτσι οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς τέρματα (0-0).

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ, με τον Αστέρα να γράφει το 1-0 με τον Ρεγκίς. Συγκεκριμένα, μετά από σέντρα του Χουχούμη, ο Ισπανός μπήκε στην πορεία της μπάλας και με πλασέ εκτέλεσε από κοντά τον Σκαφίδα για το 1-0. Στη συνέχεια οι δυο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές, με αποτέλεσμα ο ρυθμός να μην είναι τόσο καλός.

Στο 65ο λεπτό οι Αρκάδες διπλασίασαν τα τέρματά τους, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Αλάγκμπε έκανε την ψηλοκρεμαστή κεφαλιά, ο Σκαφίδας δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της μπάλας, δεν την βρήκε και ο Ενγκουέμ άθελά του την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-0.

Από εκεί και πέρα τα πράγματα είχαν πάρει τον δρόμο τους, με τους παίκτες του Πανιωνίου να μην παρατάνε λεπτό το παιχνίδι, ωστόσο το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και ο Αστέρας με συνολικό σκορ 4-0 πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

MVP: Ο Ρεγκίς ήταν ο πιο δραστήριος ποδοσφαιριστής από πλευράς γηπεδούχων και αυτός που άνοιξε το σκορ, καθαρίζοντας το παιχνίδι και την πρόκριση.

Η σφυρίχτρα: Ο Τσακαλίδης δεν είχε δύσκολες φάσεις να αντιμετωπίσει, κάνοντας μια καλή διαιτησία συνολικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.