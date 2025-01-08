Έδεσε Κωστούλα με νέο συμβόλαιο ο Ολυμπιακός

Έδεσε τον Μπάμπη Κωστούλα, όπως αναμενόταν, ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν πως ο ταλαντούχος επιθετικός επέκτεινε τη συνεργασία του με την ομάδα, υπογράφοντας νέο πολυετές συμβόλαιο που τον δένει στον Πειραιά.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάρκεια του νέου συμβολαίου του Κωστούλα δεν έχουν γίνει γνωστές, τουλάχιστον προς ώρας.

O Μπάμπης Κωστούλας αποτελεί έναν από τους πλέον κομβικούς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη φετινή πρώτη του σε επαγγελματικό επίπεδο σεζόν. Μετράει 20 εμφανίσεις με 3 γκολ και 1 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας βασικό γρανάζι στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Πρόκειται για την δεύτερη πρόωρη επέκταση των «χρυσών παιδιών» του Ολυμπιακού, αφού είχε προηγηθεί αυτή του Χρήστου Μουζακίτη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.