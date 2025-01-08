Αίσιο τέλος έχει το σίριαλ της απόκτησης του Σέρχιο Πένια για τον ΠΑΟΚ. Ο 29χρονος μέσος επιβεβαίωσε πως υπάρχει συμφωνία. Μάλιστα αποχωρεί από την χειμερινή προετοιμασία της Μάλμε στην Ισπανία, ταξιδεύει άμεσα για Σουηδία ώστε να μαζέψει τα πράγματά του και αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη.

«Χαίρομαι, γιατί είναι ένα καλό βήμα για την καριέρα μου, αλλά έχω μόνο καλά λόγια να πω για τη Μάλμε και την πόλη. Ελπίζω κάποια μέρα να ξανασυναντηθούμε. Ευχαριστώ τους φιλάθλους και τον σύλλογο. Είναι η πρώτη ομάδα με την οποία κέρδισα τίτλους, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο», ανέφερε ο Περουβιανός διεθνής.

Το deal του ΠΑΟΚ με τον ποδοσφαιριστή είναι για δυόμισι χρόνια έναντι περίπου 600.000 ευρώ ετησίως, ενώ η Μάλμε θα λάβει περίπου 500.000 ευρώ.

Ο Πένια είναι ένας μέσος με δημιουργικά χαρακτηριστικά, που ο Λουτσέσκου είχε «σταμπάρει» από τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε. Μετακόμισε στην Σουηδία από την ολλανδική Έμεν για 1 εκατ. ευρώ το 2021 και με τη φανέλα της Μάλμε είχε 119 συμμετοχές, 5 γκολ και 8 ασίστ, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα. Επίσης είναι διεθνής με το Περού μετρώντας 46 συμμετοχές και 4 γκολ.

