«Λιοντάρι» στην Τρίπολη ο Πανσερραϊκός, έκανε το καθοριστικό βήμα πρόκρισης. Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία επικράτησε με 2-0 του Αστέρα για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε ένας ματς που εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε, ήταν συμπαγής στα αμυντικά της καθήκοντα και είναι με το... 1,5 πόδι στα προημιτελικά.

Στο πρώτο μέρος ο Τομάς άνοιξε το σκορ με υπέροχο φαλτσαριστό σουτ, ενώ στην επανάληψη ο Σοφιανός εκτέλεσε ιδανικά τον Παπαδόπουλο για το δεύτερο γκολ, στο οποίο έχει καθοριστική συμμετοχή και ο Χατζηστραβός με την ασίστ.

Έτσι, ο Πανσερραϊκός έγινε ξεκάθαρο φαβορί για την πρόκριση στα προημιτελικά, με τη ρεβάνς να αναμένεται στις 10 Ιανουαρίου στο γήπεδο των Σερρών. Να σημειωθεί, δε, ότι όποια ομάδα πάρει το εισιτήριο για τους «8» θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ-Βόλος.

Στο μυαλό των προπονητών:

Με αρκετές αλλαγές οι συνθέσεις των δυο ομάδων, σε σχέση με το μεταξύ τους παιχνίδι για το πρωτάθλημα το περασμένο Σάββατο (02/12). Ο Ράσταβατς παρέταξε την ομάδα του με το 4-2-3-1 και τον Παπαδόπουλο κάτω από την εστία. Οι Χουχούμης, Γκρόζντανιτς, Πίτσου και Γκαρθία στην άμυνα, ενώ στα χαφ θέση πήραν οι Αλάγκμπε και Σουρλής. Στη μεσοεπιθετική τριάδα οι Ζουγλής, Σίτο, Κρέσπι, με μοναδικό προωθημένο τον Μιριτέλο.

Στην αντίπερα όχθη, με την ίδια διάταξη είχε τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο και ο Γκαρσία. Στο τέρμα ο Κατσίκας, με τετράδα στην άμυνα τους Γκοτζαμανίδη, Θυμιάνη, Πεταυράκη και Τσαγκαλίδη. Στη μεσαία γραμμή οι Μορέιρα και Ουεντραόγκο, ενώ μπροστά τους στην τριάδα οι Σοφιανός, Μασαρίποφ και Τομάς. Στην κορυφή της επίθεσης ο Μπαΐροβιτς.

Το ματς:

Χωρίς κάποια φάση τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, με τις δυο ομάδες να προσπαθούν να βρουν τους αυτοματισμούς και τα πατήματά τους, καθώς όπως φάνηκε επηρέασαν οι πολλές αλλαγές στις ενδεκάδες των δυο ομάδων. Στο 4’ ο Τσαγκαλίδης ένιωσε ενοχλήσεις και δεν μπόρεσε να συνεχίσει και τη θέση του πήρε ο Δεληγιαννίδης. Στο 8’ οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να βγουν στην κόντρα με τον Ρεγκίς που είχε κάνει την κίνηση, όμως, ο Κατσίκας βγήκε γρήγορα και απομάκρυνε.

Στο 18’ τα «λιοντάρια» είχαν μια καλή στιγμή από τα αριστερά, όταν από ωραία συνεργασία ο Πεταυράκης μπήκε στην περιοχή και έκανε το γύρισμα, αλλά ο Παπαδόπουλος βγήκε έξυπνα και απομάκρυνε. Οι φιλοξενούμενοι σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού «πατούσαν» καλύτερα και προσπάθησαν να φανούν απειλητικοί.

Στο 28’ ο Μπαΐροβιτς πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ από την ωραία εκτέλεση φάουλ του Τομάς, ωστόσο, σηκώθηκε το σημαιάκι για οφσάιντ. Δυο λεπτά αργότερα (30’) οι γηπεδούχοι έφυγαν γρήγορα στην αντεπίθεση, ο Ρεγκίς απέφυγε τον Γκοτζαμανίδη και έκανε το σουτ, αλλά ο Κατσίκας δεν είχε πρόβλημα και μπλόκαρε.

Ο Πανσερραϊκός συνέχισε να βρίσκεται στην περιοχή του Αστέρα με καλύτερες προϋποθέσεις και στο 38’ άνοιξε το σκορ! Αμυντική αδράνεια στην άμυνα του Αστέρα, με τον Μασαρίποφ να την εκμεταλλεύεται και να βλέπει ωραία το κενό τον αμαρκάριστο Τόμας, ο οποίος υποδέχτηκε την μπάλα και με εξαιρετικό πλασέ, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Παπαδόπουλο για το 1-0. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν τους χώρους, δεν απειλήθηκαν και πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους σκορ.

Στην έναρξη του δευτέρου μέρους ο Ράσταβατς ήθελε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του και προχώρησε σε τρεις αλλαγές, ρίχνοντας εντός αγωνιστικού χώρου τους Μουνάφο, Μπαρτόλο και Καλτσά. Στο 51’ ο Μουνάφο είδε έξυπνα τον Μπαρτόλο στην περιοχή, εκείνος γύρισε ωραία το σώμα του και έκανε το σουτ, όμως, ήταν αδύναμο και ο Κατσίκας μπλόκαρε εύκολα.

Έτσι, σε ένα σημείο που ο Αστέρας ήταν καλύτερος και προσπαθούσε να βρει το γκολ της ισοφάρισης, ο Πανσερραϊκός ήταν αποτελεσματικός στην ευκαιρία που βρήκε και έκανε το 2-0! Επίθεση με υπομονή, ο Χατζηστραβός έβγαλε υπέροχη ασίστ στον Σοφιανό που με ιδανικό πλασέ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου.

Στο 58’ ο κινητικός, Μπαρτόλο, έκανε το σουτ, όμως, ήταν κακό και έφυγε ψηλά άουτ, ενώ στο 68’ ο Αργεντινός έβγαλε εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά, ο Μιριτέλο πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον Κατσικά. Ακόμη μια στιγμή στο 72’ για τον Αστέρα που προσπάθησε να μειώσει, όταν ο Βαλιέντε έκανε την κεφαλιά, όμως, ο Κατσίκας του είπε «όχι» εντυπωσιακά.

Στο τελευταίο διάστημα του ματς οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να βρουν το γκολ που θα τους έβαζε ξανά μέσα στο ματς, αλλά ο Πανσερραϊκός είχε κλείσει σωστά τις γραμμές του και είχε τον Κατσίκα σε εξαιρετικό απόγευμα. Παρόλα αυτά, ο Αστέρας φωνάζει για τη φάση του 90’, εκεί όπου σκόραρε με τον Καλτσά, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ στον Κατσίκα, σε ένα ματς που δεν είχε VAR. Έτσι, ο Πανσερραϊκός πήρε τη νίκη με 2-0 και έκανε το σημαντικό βήμα πρόκρισης για την επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

MVP: Ο Τομάς πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ με φαλτσαριστό σουτ που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ ήταν πολύ κινητικός και δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα του Αστέρα.

Η σφυρίχτρα: Φωνάζει ο Αστέρας για τη φάση του 90' με το γκολ που ακύρωσε ο Τσιμεντερίδης για επιθετικό φάουλ στον Κατσίκα, σε ένα ματς που δεν είχε VAR. Καθ' όλη τη διάρκεια του ματς διαχειρίστηκε σωστά τις δυνατές μονομαχίες, όμως, η φάση στο τέλος θα συζητηθεί...

Αστέρας Τρίπολης (Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Γκρόζντανιτς (56' Καστάνιο), Ατιένθα, Ρουμπέ, Χουχούμης, Αλάγκμπε (46' Μουνάφο), Σουρλής (25' λ. τρ. Βαλιέντε), Ζούγλης, Σίτο (46' Καλτσάς), Κρεσπί (46' Μπαρτόλο), Μιριτέλο.

Πανσερραϊκός (Γκαρσία): Κατσίκας, Γκοτζαμανίδης (63' Μασκανάκης), Θυμιάνης, Πεταυράκης, Τσαγκαλίδης (6' λ. τρ. Δεληγιαννίδης), Μορέιρα, Ουεντραόγκο, Σοφιανός, Μασαρίποφ (46' Χατζηστραβός), Τομάς (82' Οικονόμου), Μπαΐροβιτς (63' Άλεξιτς).

