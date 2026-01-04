Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Tο Μαρόκο στους «8», 1-0 την Τανζανία

Στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής προκρίθηκε το Μαρόκο και η… επιστροφή του Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό θα πρέπει να περιμένει. Για να συμβεί αυτό θα έπρεπε ο Ντίαθ να σουτάρει για να περάσει την μπάλα από την κλειδαρότρυπα, ο αντίπαλος πορτιέρε να κάνει τρομερή γκέλα και το 1-0 να αποτελέσει το τελικό σκορ στο Μαρόκο-Τανζανία.

Για να φτάσει να πάρει τη δύσκολη και αγχωτική πρόκριση η ομάδα του Ρεγκραγκί, είδε τον Ενσουβά να αστοχεί στο 3' σε κενή εστία και στο 15' να της ακυρώνεται το γκολ του Σαϊμπαρί για οφσάιντ. Ανακουφίστηκε επίσης όταν ο διαιτητής έδειξε «παίζεται» στο 21’ σε πτώση του Μιρόσι στην περιοχή του Μπόνο και φώναξαν λίγα λεπτά μετά όταν ο αντίπαλος κίπερ βρήκε τον Ελ Κααμπί, αλλά η απόφαση του ρέφερι ήταν η ίδια.

Το πλεκτό δεν… κουνιόταν, το 0-0 παρέμενε αλλά στο δεύτερο ημίχρονο τα «λιοντάρια» ανέβασαν την πίεσή τους. Το δοκάρι στέρησε το γκολ στον Χακίμι στο 60’, αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι κατάφεραν να βρουν τη λύση. Όταν ο Χακίμι έσπασε στον Ντίαθ και αυτός έκανε το σουτ από πλάγια θέση και στην κλειστή γωνία του Μασαλάνγκα, ο οποίος έκανε τραγική εκτίμηση και είδε την μπάλα να καταλήγει στο βάθος της εστίας του για το 1-0. Ένα γκολ που πανηγυρίστηκε δεόντως και αφιερώθηκε στον άτυχο, Ουναΐ.

Ο προπονητής της Τανζανίας έκανε τέσσερις αλλαγές, βάζοντας μεταξύ άλλων τον Σαμάτα στο ματς, ενώ ο Ρεγκραγκί απέσυρε στο 77’ τον Ελ Κααμπί. Τα λεπτά περνούσαν, το Μαρόκο διαχειρίστηκε άψογα το ισχνό αλλά σημαντικό προβάδισμά της και έφτασε στη νίκη-πρόκριση. Πλέον, περιμένει το αποτέλεσμα στο Νότιος Αφρική-Καμερούν, αφού η ομάδα θα που θα προκριθεί θα είναι και η αντίπαλος στα προημιτελικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.