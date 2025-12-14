Ολυμπιακός: Συνεχίζονται οι επαφές με Ελ Κααμπί για το συμβόλαιο

Οι επαφές του Ολυμπιακού με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για την ανανέωση του συμβολαίου του δεν έχουν σταματήσει, παρά το γεγονός ότι ο Μαροκινός επιθετικός βρίσκεται μπροστά σε μία ιδιαίτερα απαιτητική αγωνιστική περίοδο.

Ο διεθνής φορ αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στον Άρη, στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League, πριν αναχωρήσει άμεσα για το Μαρόκο, ώστε να ενσωματωθεί στην εθνική του ομάδα ενόψει του Κόπα Άφρικα.

Όπως γράφει το «Φως των σπορ», το γεγονός ότι ο Ελ Κααμπί αγωνίζεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και από αύριο μπαίνει σε ρυθμούς εθνικής ομάδας δεν σημαίνει πως οι συζητήσεις με τον Ολυμπιακό έχουν «παγώσει». Αντίθετα, οι Πειραιώτες έχουν ξεκαθαρίσει πως επιθυμούν να προχωρήσουν το θέμα, ωστόσο χωρίς βιαστικές κινήσεις, με χρονικό ορίζοντα τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Δεν πρόκειται για μία απλή υπόθεση, καθώς ο 30χρονος επιθετικός έχει προσελκύσει ενδιαφέρον και από την αγορά, με τον ατζέντη του να έχει κινηθεί ενεργά και στο πρόσφατο παρελθόν, φέρνοντας προτάσεις. Παρ’ όλα αυτά, η ξεκάθαρη εντολή που υπάρχει από την πλευρά του Ελ Κααμπί είναι πως προτεραιότητα έχει ο Ολυμπιακός, σύλλογος στον οποίο νιώθει ότι μπορεί να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί, τόσο εντός συνόρων όσο και στην Ευρώπη.

Τα σενάρια περί άμεσης συμφωνίας ή επικείμενης αποχώρησης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς –όπως προκύπτει– ο Μαροκινός φορ θέλει πρώτα να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την εθνική του ομάδα και στη συνέχεια να επανέλθει στο τραπέζι των συζητήσεων. Εκτιμάται ότι εξελίξεις δύσκολα θα υπάρξουν πριν τα Χριστούγεννα, χωρίς όμως να αποκλείεται ο Ολυμπιακός να εντείνει τις προσπάθειές του μέσα στις επόμενες 10-15 ημέρες.

