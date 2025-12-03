Άνετος στο Μαρκόπουλο και... αεράτος στους «12» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ο Λεβαδειακός! Παρότι παρατάχθηκε με πολλές αλλαγές, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, έκανε το καθήκον της κόντρα στη Μαρκό και επικρατώντας με 1-3. Μόνο ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο ΠΑΟ και μία ομάδα εκ των ΑΕΚ ή ΟΦΗ μπορούν να τον προσπεράσουν, οπότε δύσκολα θα κατρακυλήσει πέμπτος, με τη διαφορά τερμάτων του στο +7.

Ανώτεροι σε ολόκληρη την αναμέτρηση, οι Βοιωτοί, έκαναν με το «καλησπέρα» αισθητή την παρουσία τους στην αναμέτρηση με αρκετές επισκέψεις στην αντίπαλη περιοχή. Στο 13' ο Νίκος Παπαδόπουλος προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή, λόγω τραυματισμού του Αμπού Χάνα με τον Μπάλτσι να παίρνει τη θέση του.

Στο 36' οι γηπεδούχοι απείλησαν, όταν ο Παυλίδης με κεφαλιά από καλό σημείο έστειλε την μπάλα άουτ. Ωστόσο στο 45' ο Λεβαδειακός κέρδισε πέναλτι, όταν ο Κυριακίδης ανέτρεψε τον Συμελίδη εντός περιοχής. Ο Γιούριτς ανέλαβε την εκτέλεση και δεν λάθεψε γράφοντας το 0-1 που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Στην εκκίνηση του δευτέρου μέρους ο Λεβαδειακός έφτασε πολύ κοντά στο 0-2 με τον Γιούριτς, ο οποίος δεν κατάφερε να σκοράρει, ενώ στο 65' οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν νέο πέναλτι το οποίο αυτή τη φορά αξιοποίησε ο Πεδρόσο για το 2-0.

Ο Λεβαδειακός δεν κατέβασε ταχύτητες και παρότι έδωσε για λίγα λεπτά την μπάλα στη Μαρκό, έφτασε σε τρίτο γκολ με την ασίστ του Πεδρόσο και το εξ επαφής πλασέ του Γιούριτς, για το 0-3!

Το γκολ της τιμής πέτυχε με πέναλτι για τη Μαρκό ο Kυριακής στο 90'+2' έπειτα από παράβαση στην οποία υπέπεσε ο Κάτρης.

