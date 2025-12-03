Οι μάχες των κορυφαίων της Euroleague στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Η Euroleague επιστρέφει και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ακολουθεί τους «αιώνιους» στο δρόμο για το final-4 της Αθήνας!
Την Πέμπτη (04/12) στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσέ, σε μια κόντρα των Πειραιωτών με τους περυσινούς πρωταθλητές Ευρώπης. Στην περιγραφή από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας.
Την ίδια ώρα, την Παρασκευή (05/12) η σκυτάλη περνά στα χέρια του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR, ο οποίος φιλοξενεί την Βαλένθια. Τις προσπάθειες των παικτών του Εργκίν Αταμάν μεταδίδει ο Γιώργος Πετρίδης.
Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο, για αναλύσεις και σχολιασμό, μέχρι να δώσουμε ασίστ στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ και ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΚΤΟR – ΒΑΛΕΝΘΙΑ.
Οι μάχες των κορυφαίων της Euroleague στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.
Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
