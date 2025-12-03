Προσωρινή διοίκηση ορίστηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέχρι να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στον Τέλη Μυστακίδη. Πρόεδρος θα είναι ο Νίκος Βεζυρτζής, ο οποίος ήταν δημιουργός της μεγάλης ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά στα 90's.



Η θητεία της προσωρινής διοίκησης θα είναι μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου, όταν έχει προγραμματιστεί Δ.Σ. με σκοπό και την τυπική ανάληψη των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από την πλευρά Μυστακίδη.

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι, με την από 3.12.2025 και ΓΑΚ/ΕΑΚ 67519/46506/2025 Απόφαση-Προσωρινή Διαταγή της κας Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ορίστηκε από σήμερα η νέα προσωρινή Διοίκηση, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της KAE.Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, η προσωρινή Διοίκηση συγκροτείται ως εξής:Πρόεδρος: Νικόλαος ΒεζυρτζήςΑναπληρωτής Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Ιωάννης ΠετμεζάςΜέλος: Ευάγγελος ΤσακμακάςΗ νέα Διοίκηση αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά της και δεσμεύεται να εργαστεί με διαφάνεια, υπευθυνότητα και συνέπεια για την ομαλή λειτουργία της ομάδας, καθώς και για την απρόσκοπτη συνέχιση των αγωνιστικών της υποχρεώσεων».

