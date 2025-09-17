Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η αντίδραση του Τεντόγλου μετά το άλμα του Λεσκάι που τον άφησε 11ο στον τελικό

Σαφώς απογοητευμένος με την εξέλιξη του τελικού του άλματος εις μήκους στο Παγκόσμιο του Τόκιο ήταν ο Μ. Τεντόγλου, που χειροκρότησε πάντως τον Λέστερ Λεσκάι  

Τεντόγλου

Ο Μίλτος Τεντόγλου αντιμετώπισε τραυματισμό και δεν κατάφερε να δείξει τον πραγματικό εαυτό του, μένοντας εκτός 10άδας και μεταλλίων στον τελικό του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Ο οριστικός αποκλεισμός του ήρθε όταν ο Λέστερ Λεσκάι, που μέχρι τότε μετρούσε δύο άκυρα άλματα, τον άφησε στην 11η θέση με επίδοση 7,97μ.

Η κάμερα έπιασε τον Μίλτο σαφώς απογοητευμένο από την εξέλιξη, αν και χειροκρότησε τον Ισπανό συναθλητή του.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark