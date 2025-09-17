Μίλτος Τεντόγλου: Τραυματίστηκε και έμεινε εκτός 10άδας στο Παγκόσμιο

Άδοξο φινάλε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο για τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής αντιμετώπισε τραυματισμό και δεν κατάφερε να δείξει τον πραγματικό εαυτό του, μένοντας εκτός 10άδας και μεταλλίων στον τελικό του άλματος εις μήκος.

Η πρώτη προσπάθεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη μετρήθηκε στα 7.83 μέτρα, με τον Γιώργο Πομάσκι να του λέει μετά το άλμα «χαλάρωσε λίγο, μασαζάκι», καθώς ήδη φαίνεται πως είχε αισθανθεί κάποιες ενοχλήσεις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε κανονικά φόρα για το δεύτερο άλμα, όμως σταμάτησε απότομα πριν πηδήξει, δείχνοντας να έχει πρόβλημα στη γάμπα. Περπάτησε μέχρι τη βαλβίδα, την πάτησε χωρίς να ολοκληρώσει το άλμα, και αμέσως έπιασε τη γάμπα του, σαν να υπέστη κράμπα ή κάποια μυϊκή ενόχληση.

Ο Τεντόγλου έκανε τρίτη προσπάθεια, αλλά το άλμα ήταν προπόνησης, ίσα που έτρεχε. Και αυτό το άλμα πήγε να το βγάλει άκυρο και πάλι, αλλά δεν πρόλαβε, με αποτέλεσμα να μετρηθεί στα 7.67μ.

Από εκεί και πέρα, ο Μίλτος περίμενε για το αν θα μπορέσει να έχει και τέταρτο άλμα, ωστόσο ο Λέστερ Λεσάι τον άφησε εκτός 10άδας με άλμα στα 7,97μ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.