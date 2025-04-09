Πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύσκεψη ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές για τον τελικό του Κυπέλλου Betsson μεταξύ Ολυμπιακού και ΟΦΗ. Θα ακολουθήσουν κι άλλες το προσεχές διάστημα.

Ως γνωστόν, το ματς θα γίνει στις 17/5 στο ΟΑΚΑ, αλλά σήμερα ορίστηκε για τις 20:00.

Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν οπαδοί και των δύο ομάδων, με τα δύο κλαμπ να εκφράζουν την επιθυμία να γίνει το ματς με όσον το δυνατόν περισσότερο κόσμο.

Με τα τωρινά δεδομένα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ θα πάρει τουλάχιστον 22.000 εισιτήρια κάθε πλευρά. Αυτός ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί και καθοριστική θα είναι η θέση της αστυνομίας και της ΕΠΟ. Οριστικά θα «κλειδώσει» ο αριθμός στην επόμενη σύσκεψη.

Η αρχική πρόταση της ΕΠΟ, έπειτα από την πρόταση της αστυνομίας, είναι οι φίλοι του ΟΦΗ να κάτσουν από την πλευρά της Λ. Κηφισίας και εκείνοι του Ολυμπιακού στην πλευρά του σταθμού Ειρήνη.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.