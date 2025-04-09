Τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της Εκτελεστικής Επιτροπής ανακοίνωσε η ΕΠΟ.

Μεταξύ άλλων, άναψε το «πράσινο φως» για το πριμ ύψους 1 εκατ. ευρώ το οποίο είχε ανακοινώσει ο Μάκης Γκαγκάτσης μετά την άνοδο της γαλανόλευκης στη League A του Nations League, ενώ εξουσιοδοτήθηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας για να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για την υπογραφή προσυμφώνου αγοραπωλησίας του προπονητικού στην Παιανία.

Η σημαντική είδηση έχει να κάνει, ωστόσο, με την έγκριση της εισήγησης της Δ/νσης Εμπορικών Δικαιωμάτων για συνεργασία με την Adidas, η οποία θα ντύνει τις Εθνικές Ομάδες για την επόμενη πενταετία, με τη συμφωνία να τίθεται σε ισχύ από το 2026.

Μέχρι τότε η Εθνική θα ντύνεται από τη Nike, με την οποία έχει συνεργασία από τον Ιούνιο του 2013. Μάλιστα είχε πάει στη Βραζιλία για το Μουντιάλ του 2014 με την εν λόγω εταιρεία. Πάντως η Adidas είχε αποδειχθεί γουρλίδικη για τη γαλανόλευκη, καθώς πήγε στο Euro 2004, σηκώνοντας την κούπα στην Πορτογαλία, στο Euro 2008 στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 και στο πανευρωπαϊκό του 2012.

Ακόμη, επικυρώθηκε η εισήγηση για τη διεξαγωγή Σούπερ Καπ με πιθανές ημερομηνίες 2 ή 9 Αυγούστου 2025 είτε 3 Ιανουαρίου 2026, με πρώτη επιλογή έδρας το ΟΑΚΑ.

Η ανακοίνωση

Κατά τη συνεδρίασή της στις 8/4/2025, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ έλαβε, μεταξύ άλλων, τις εξής αποφάσεις.

- Εξουσιοδότησε τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση να προβεί στις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις και στην υπογραφή προσυμφώνου αγοραπωλησίας του προπονητικού κέντρου των Εθνικών Ομάδων.

- Εγκρίθηκε το πριμ ανόδου της Εθνικής Ανδρών στην League A του UEFA Nations League για τους παίκτες και την προπονητική ομάδα.

- Εγκρίθηκε η εισήγηση της Δ/νσης Εμπορικών Δικαιωμάτων για συνεργασία με την εταιρεία ADIDAS HELLAS SINGLE MEMBER S.A., επίσημου χορηγού στην κατηγορία του αθλητικού υλικού της ΕΠΟ (διάρκεια της 5ετούς συνεργασίας από 01.01.2026 έως 31.12.2030).

- Επικυρώθηκε η απόφαση/εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για τη διεξαγωγή Super Cup μεταξύ του Πρωταθλητή και του Κυπελλούχου/Φιναλίστ της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου με πιθανή ημερομηνία 2 ή 9 Αυγούστου 2025 είτε 3 Ιανουαρίου 2026, με πρώτη επιλογή έδρας το ΟΑΚΑ. Η οριστική απόφαση θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διοργανώσεων.

- Εγκρίθηκε η πρόταση του Τμήματος Μητρώου Ποδοσφαιριστών, αναφορικά με τον καθορισμό διάρκειας των μετεγγραφικών περιόδων της αγωνιστικής περιόδου 2025/2026. Βάσει της πρότασης:

Η θερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις καθορίστηκε από την 1η Ιουλίου έως τις 12 Σεπτεμβρίου (για άνεργους επαγγελματίες από 13/9 έως 26/9).

Η χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις καθορίστηκε από τις 2 Ιανουαρίου έως τις 6 Φεβρουαρίου (για άνεργους επαγγελματίες από 7/2 έως 16/2).

