Παναθηναϊκός: Τα τρομερά νούμερα του Τζούρισιτς, έχει συμμετοχή σε 16 γκολ

Όποιον βρίσκει ''μπόσικο'' τον καρφώνει ο Σέρβος χαφ του Παναθηναϊκού.  

Τζούρισιτς

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς διανύει εξαιρετική σεζόν και από εκεί που δεν το περίμενε κανείς, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Βασικά για πολλούς είναι ο σημαντικότερος, κάτι το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να αποδειχθεί και από τα νούμερα που έχει καταγράψει ο Σέρβος χαφ την φετινή σεζόν.

Πηγή: skai.gr

