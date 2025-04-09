Παναθηναϊκός: Τα τρομερά νούμερα του Τζούρισιτς, έχει συμμετοχή σε 16 γκολ

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς διανύει εξαιρετική σεζόν και από εκεί που δεν το περίμενε κανείς, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Βασικά για πολλούς είναι ο σημαντικότερος, κάτι το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να αποδειχθεί και από τα νούμερα που έχει καταγράψει ο Σέρβος χαφ την φετινή σεζόν.

