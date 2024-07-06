Κροατία: Αντίπαλος της Ελλάδας στον τελικό - Τα βρήκε... σκούρα από τους Δομινικανούς

Το εμπόδιο της Κροατίας καλείται να ξεπεράσει αύριο Κυριακή το βράδυ (07/07, 21:00) η Εθνική μας ομάδα ώστε να βρεθεί για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Το ματς:

Με τον Κρις Ντουάρτε να ξεκινά εντυπωσιακά το ματς, η Δομινικανή Δημοκρατία μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, παίζοντας συγκεντρωμένα και στις δύο άκρες του παρκέ. Με τον γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς να μετρά 7 πόντους και μία ασίστ πάρε-βάλε, στον Βάργκας, η ομάδα της Καραϊβικής προηγήθηκε με 12-6 στο 5λεπτο. Μετά τη νωθρή της εκκίνηση, η Κροατία ανέβασε την απόδοσή της και «χτυπώντας» στην αντίπαλη ρακέτα κατάφερε όχι μόνο να μαζέψει τη διαφορά, αλλά και να κλείσει το δεκάλεπτο μπροστά με έναν πόντο για το 16-15, με τον Ζούμπατς σε αυτό το διάστημα να μετρά 7 πόντους.



Με τρίποντο του Κρούσλιν ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, με την «Χρβάτσκα» να προηγείται με +4. Ωστόσο, οι Δομινικανοί εξακολούθησαν να βάζουν δύσκολα στους τυπικά φιλοξενούμενους, παραμένοντας κοντά στο σκορ και μην επιτρέποντας στην αντίπαλό τους να ξεφύγουν, σε ένα κακό η αλήθεια είναι ποιοτικά πρώτο ημίχρονο. Με προσωπικές ενέργειες των Φελίζ και Ντουάρτε, το σύνολο του Νέστο Γκαρσία προηγήθηκε με 27-25 στο 16’, προτού η Κροατία βγάλει ενέργεια στην άμυνά της και με τον Ζούμπατς να κυριαρχεί επιθετικά, κλείσει το δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 12-5 για το 32-37 του ημιχρόνου.







Παρόμοιο ήταν το σκηνικό και στις αρχές της τρίτης περιόδου, με την Κροατία να έχει μια μικρή υπεροχή, χωρίς ωστόσο να μπορεί να ξεφύγει στο σκορ. Και αυτό διότι παρά τους επτά πόντους του... εξαφανισμένου Χεζόνια στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και τα εύκολα καλάθια του Ζούμπατς, η ομάδα του Τζόσιπ Σέσαρ μπορεί να έφτασε στο +10 (40-50), στο 25', όμως, η Δομινικανή Δημοκρατία αντέδρασε άμεσα. Με ένα γρήγορο σερί 7-0 δια χειρός Ντουάρτε, Μοντέρο και Βάργκας, οι Δομινικανοί μείωσαν στους 3 (47-50) ένα λεπτό αργότερα. Μάλιστα, παίζοντας εξαιρετική άμυνα και μπλοκάροντας τα επιθετικά ατού των Κροατών, κατάφεραν να φέρουν το ματς στην απόλυτη ισορροπία (53-53) στο τέλος του δεκαλέπτου!







Κάπως έτσι, η τέταρτη και τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγάλες μάχες και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η Δομινικανή Δημοκρατία ξεκίνησε με δύο τρίποντα από τους Λιζ και Νούνιες στο πρώτο λεπτό, για να έρθει λίγο αργότερα ο Μοντέρο και με μία βολή να κάνει το 60-55 στο 32'!Η Κροατία απάντησε άμεσα και με καλάθια των Σάριτς και Ζούμπατς ισοφάρισε σε 62-62 στο 34', με τις δύο χώρες στα επόμενα λεπτά να ανταλλάζουν διαδοχικά «χτυπήματα»! Χαρακτηριστικό είναι πως μέχρι το 37', το προβάδισμα άλλαξε χέρια συνολικά 8 φορές, προτού ο Σμιθ - που ήταν κομβικός στην 4η περίοδο - με δύσκολο λέι απ κάνει το 74-71 για την Κροατία.



Περισσότερα σε λίγο...



Τα δεκάλεπτα: 15-16, 32-37, 53-53, 77-80.

