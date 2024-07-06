Λογαριασμός
Αλόνσο: Δεν ήμασταν «aggressive», θα βελτιωθούμε όταν έρθουν 8-9 παίκτες

Ο Ντιέγκο Αλόνσο μίλησε για την προετοιμασία της ομάδας του στην Αυστρία!

Ο Ντιέγκο Αλόνσο μίλησε για την προετοιμασία της ομάδας του στην Αυστρία

Ο Ντιέγκο Αλόνσο μίλησε για τη φιλική ήττα του Παναθηναϊκού κόντρα στην γερμανική Μπράουνσβαϊγκ. Ενώ έκανε και έναν γενικότερο απολογισμό από την προετοιμασία της ομάδας του στην Αυστρία. Ανέφερε πως εκείνος και οι παίκτες του δεν έκαναν καλό ματς σήμερα (Σάββατο). Στάθηκε στις απουσίες που είχαν οι ”πράσινοι” σε όλο αυτό το διάστημα.

