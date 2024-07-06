Παναθηναϊκός «Κακή εικόνα, άλλη ομάδα με επιστροφές και μεταγραφές»

Ο Παναθηναϊκός δεν έδειξε καλή εικόνα στο τελευταίο του φιλικό επί αυστριακού εδάφους και επιστρέφει στη «βάση» του με ήττα 1-0 από την Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ στο Ζάλτσμπουργκ.



Η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο, θα συνεχίσει την προετοιμασία της επί ελληνικού εδάφους, ενόψει και της πρώτης αναμέτρησης για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League κόντρα σε Μάριμπορ ή Μπότεβ έχοντας να δώσει δυο φιλικά ακόμη, εκ των οποίων το ένα με την ΑΕΚ Λάρνακας στη Λεωφόρο στις 13 Ιουλίου.

Ο απεσταλμένος του sport-fm.gr στην Αυστρία,, αναφέρθηκες στην κακή εικόνα του «τριφυλλιού» τονίζοντας ωστόσο ότι αυτή, μετά και τις επιστροφές των παικτών που απουσίασαν, αλλά και τη μεταγραφική ενίσχυση στην οποία θα προχωρήσουν οι «πράσινοι», τόσο στο αριστερό άκρο της άμυνας, όσο και στην επίθεση.Δείτε το βίντεο με το σχόλιο του απεσταλμένου του, Διονύση Δεσύλλα, για το τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού.

