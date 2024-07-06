Ήρωας Πίκφορντ, έστησε μπλόκο στην Ελβετία και έστειλε την Αγγλία στα ημιτελικά

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Στα ημιτελικά του Euro 2024 βρίσκεται η Αγγλία! Τα «τρία λιοντάρια» αποδείχτηκαν ιδιαίτερα ψύχραιμα, είχαν 5/5 εύστοχες εκτελέσεις στα πέναλτι και με τον Πίκφορντ να πιάνει αυτό του Ακάντζι, πέταξαν εκτός την Ελβετία μετά το 1-1 σε 90λεπτο και παράταση.

Κάπως έτσι, οι Βρετανοί βρίσκονται στην τετράδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και περιμένουν να μάθουν αντίπαλο από το Ολλανδία-Τουρκία, με την τίμια και άξια συγχαρητηρίων Ελβετία να μένει εκτός διοργάνωσης.

Προηγήθηκαν με τον Εμπολό οι Ελβετοί, αλλά οι ψυχωμένοι Άγγλοι ισοφάρισαν με τον Σάκα και έστειλαν το ματς στην παράταση, με τη ρώσικη ρουλέτα τελικά να είναι στο πλευρό της ομάδας του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Το ματς

Χωρίς κάτι το ιδιαίτερο κύλησε το πρώτο ημίχρονο, με τον ρυθμό να μην είναι και ο καλύτερος. Ο Σάκα ήταν ο πιο ορεξάτος και εκείνος που απειλούσε περισσότερο από μεριάς Αγγλίας, με την ομάδα του Σάουθγκεϊτ να ανεβαίνει από το 20λεπτο και μετά. Παρόλα αυτά οι Άγγλοι δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν κάποια φάση τους, με κυριότερη εκείνη του Μαϊνού στο 45ο λεπτό.

Συγκεκριμένα, μετά από ωραία ατομική προσπάθεια του Σάκα, ο Μαϊνού μέσα από την περιοχή έκανε το σουτ αλλά ο Τζάκα με προβολή απομάκρυνε σε κόρνερ, το οποίο στη συνέχεια δεν εκμεταλλεύτηκαν τα τρία λιοντάρια. Κάπως έτσι οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς σκορ (0-0). Οι Ελβετοί από τη μεριά τους έπαιζαν σφιχτά και ψαχνόντουσαν στην κόντρα, χωρίς όμως να δημιουργήσουν κάποια αξιόλογη τελική, περιορίζοντας πάντως δημιουργικά τους Βρετανούς.

Η Ελβετία πατούσε καλύτερα στο δεύτερο μέρος, παίρνοντας μέτρα στο γήπεδο και άρχισε να δημιουργεί. Ο Εμπολό απείλησε και προειδοποίησε στο 57’, με τον Γιακίν να ρίχνει στη συνέχεια στο ματς τους Τσούμπερ και Βίντμερ, φρεσκάροντας την ομάδα του. Και τελικά στο 75ο λεπτό η Ελβετία κατάφερε να «παγώσει» τους Άγγλους. Η ανάπτυξη της μπάλας ήταν εξαιρετική, ο Σαρ έπαιξε για τον Εντόι και αυτός γύρισε παράλληλα με τον Εμπολό να μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο Σάουθγκεϊτ έκανε άμεσα τριπλή αλλαγή με Έσε, Πάλμερ και Σο να μπαίνουν στο παιχνίδι και η Αγγλία βρήκε την απάντηση στο 80’. Ο Σάκα βρήκε τον χώρο και έπιασε τέλειο πλασέ που πέρασε από κάθε σώμα καταλήγοντας πρώτα στο δεξί δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Ζόμερ για το 1-1. Ένα σκορ που έμεινε έτσι μέχρι το φινάλε, αφού Εντόι και Τσούμπερ δεν κατάφεραν να τελειώσουν σωστά τη μεγάλη φάση που τους παρουσιάστηκε στο 90’+3’ και ο αγώνες οδηγήθηκε στην παράταση.

Στο έξτρα ημίωρο δεν άλλαξαν πολλά. Οι δύο ομάδες πρόσεχαν τα νώτα τους και ταυτόχρονα έψαχναν τη μισή φάση που θα έδινε ο αντίπαλος για να προηγηθούν. Η Αγγλία πλησίασε στο γκολ στο 95’ με το σουτ του Ράις που έβγαλε ο Ζόμερ, ενώ στο 115’ οι Ελβετοί δεν κατάφεραν να φτάσουν σε καλή τελική με Ζακάρια και Σαρ. Το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος, αφού η συμβολή των δοκαριών έσωσε τους Άγγλους από το απίστευτο απευθείας κόρνερ του Σακίρι στο 118’ και το ματς οδηγήθηκε μοιραία στα πέναλτι.

Στη διαδικασία των πέναλτι, η Αγγλία ήταν πιο ικανή. Διότι οι παίκτες της έκαναν το 5/5, ενώ οι Ελβετοί είδαν τον Ακάντζι να μην νικά τον Πίκφορντ στην πρώτη εκτέλεση και να χάνουν τελικά με 5-3 στη «ρώσικη ρουλέτα».

