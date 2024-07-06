Μια Εθνική ομάδα βγαλμένη από τα καλύτερα όνειρα των Ελλήνων σάρωσε τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς με 96-68 στο κατάμεστο ΣΕΦ και προκρίθηκε στον τελικό του Προολυμπιακού Τουρνουά. Πλέον τη χωρίζει μια νίκη από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα κληθεί να την πάρει το βράδυ της Κυριακής (21:00) απέναντι στο νικητή του αποψινού Κροατία-Δομινικανή Δημοκρατία (21:00).



Απίστευτη η ελληνική άμυνα, βραχυκύκλωσε τους Σλοβένους και πληγώθηκε μόνο από τα μεγάλα καλάθια του σούπερ σταρ των Μάβερικς, που είχε μεν 21 πόντους αλλά και 10 λάθη. Σπουδαία συνεισφορά από όσους πάτησαν παρκέ με κορυφαίους τους Γουόκαπ (19π.-6 ριμπ.), Καλάθη (9π.-11 ασίστ), Τολιόπουλο (17π.-4/4 τρίποντα), Αντετοκούνμπο (13π.-4 ριμπ. σε… συντηρητική χρήση για 20:52), Μήτογλου (11π.-6 ριμπ.) και Παπαγιάννη (6π.-10 ριμπ.).







Το ματς



Γουόκαπ, Καλάθης, Παπανικολάου, Αντετοκούνμπο και Παπαγιάννης άρχισαν τον ημιτελικό για την Εθνική απέναντι σε Ντόντσιτς, Ντράγκιτς, Στέργκαρ, Τσάντσαρ και Νίμπο. Ο «Παπ» ανέλαβε πρώτος το μαρκάρισμα του σταρ των Σλοβένων, με την ελληνική ομάδα να ξεκινά εντυπωσιακά με 13-0 και τον Greek Freak να κάνει πάρτι απέναντι στον Νίμπο και τον Καλάθη συμπαραστάτη.



Οι Σλοβένοι χρειάστηκαν 3:15 για να σπάσουν το ρόδι με προσωπικό καλάθι του Ντόντσιτς. Ο Νίμπο και τα τρίποντα του Χρόβατ έδωσαν κάποιες ανάσες στους φιλοξενούμενους που πλησίασαν στους οκτώ (22-14), ωστόσο με τους πόντους του Μήτογλου και το απίθανο buzzer beater του Τολιόπουλου το ονειρεμένο πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με 32-14.



O Giannis με το καλησπέρα στη δεύτερη περίοδο έφερε την απόσταση των δύο ομάδων στους είκοσι (34-16) και ο Τολιόπουλος με το δεύτερο τρίποντό του στο +21 (37-16). Η Εθνική με σκληράδα στην άμυνα (χαρακτηριστική η… ακούσια κεφαλιά του Λαρεντζάκη-που έκανε γρήγορα τρία φάουλ-στο πρόσωπο του Ντόντσιτς) δεν άφηνε τους Σλοβένους να ανασάνουν, με αποτέλεσμα το… 42-19. Ο ηγέτης των Μάβερικς σκοράροντας και δημιουργώντας βοήθησε την ομάδα του μειώσει σε 47-33 στο τέλος του ημιχρόνου. Ένα πρώτο μέρος που βρήκε την ελληνική ομάδα κυρίαρχη, παρότι είχε μόλις 5/18 τρίποντα, κυρίως επειδή η άμυνά της μασούσε σίδερα οδηγώντας τους Σλοβένους σε 9 λάθη για 8 ασίστ.



Τρία τρίποντα του «ζεστού» Γουόκαπ στις αρχές της τρίτης περιόδου (την ώρα που ο Καλάθης έφτανε νωρίς-νωρίς τις 10 ασίστ) αποκατέστησαν το +22, 58-36, αναγκάζοντας τον Αλεξάνταρ Σέκουλιτς να καλέσει τάιμ άουτ μετά από μόλις 3:19. Με την άμυνά της σταθερά καταπληκτική η Εθνική ομάδα είχε τον απόλυτο έλεγχο, αλλά ο Ντόντσιτς με τα προσωπικά του καλάθια κρατούσε στην… εντατική τη Σλοβενία μειώνοντας σε 66-50 στο φινάλε του δεκαλέπτου.

Ο Λαρεντζάκης με δύο τρίποντα τιμώρησε τη ζώνη που επιστράτευσαν οι αντίπαλοι ως έσχατη λύση, ενώ το γκολ φάουλ του Αντετοκούνμπο και το φλόουτερ του Γουόκαπ «έγραψαν» για πρώτη φορά το +23, 76-53. Το τάιμ άουτ του Σέκουλιτς δεν αναχαίτισε την Εθνική που με τρίποντα Τολιόπουλου και Λαρεντζάκη… εξαφανίστηκε στο +31, 84-53. Ο κόουτς Σπανούλης «πάρκαρε» για λόγους συντήρησης τον Αντετοκούνμπο και η αντικατάσταση του Ντόντσιτς 4:20 πριν το φινάλε σε standing ovation έμοιαζε με λευκή πετσέτα από τους Σλοβένους. Στα τελευταία λεπτά στη μάχη ρίχτηκαν και όσοι δεν είχαν πάρει χρόνο νωρίτερα, με την ελληνική ομάδα να κατεβάζει στροφές εν όψει και του τελικού της Κυριακής.



Δεκάλεπτα: 32-14, 47-33, 66-50, 96-68

