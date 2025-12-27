Μπορεί το ημερολόγιο να κοντεύει να γράψει 2026, όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να σκοράρει με δαιμονιώδεις ρυθμούς!

Λίγους μήνες πριν συμπληρώσει τα 41 του χρόνια, ο «CR7» πέτυχε δύο ακόμη γκολ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς βρήκε δις δίχτυα στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Οκχντούντ, φτάνοντας τα 956 τέρματα στην απίθανη καριέρα του!

Ο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ για την ομάδα του με προβολή εξ επαφής στο 31ο λεπτό, ενώ έγραψε to 2-0 με πλασέ από κοντά μετά από ωραία ασίστ του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Με αυτά τα τέρματα, ο σπουδαίος Πορτογάλος έφτασε τα 40 γκολ μέσα στο 2025, κάτι που καταφέρνει για 14η φορά σε ένα ημερολογιακό έτος, συνεχίζοντας την πορεία του προς το αδιανόητο milestone των 1000 γκολ, που μοιάζει ολοένα και πιο κοντά!

⚽️ BUUUTTT ! Cristiano Ronaldo (Doublé) 🐐



CRISTIANOOOO POUR SON 956e BUT 🔥



45+3’ | Al Nassr 2 - 0 Al Okhdood pic.twitter.com/N602d8rLxl — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) December 27, 2025

