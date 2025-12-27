Λογαριασμός
Πήρε το ντέρμπι λεπτομερειών και λύγισε τον Άρη Betsson στα Άνω Λιόσια η ΑΕΚ

Σε ένα παιχνίδι που ήταν ντέρμπι από την αρχή μέχρι το φινάλε του, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει τις λεπτομέρειες και να επικρατήσει με σκορ 82-76 του Άρη Betsson

Άρης ΑΕΚ

Πήρε το ντέρμπι επί του Άρη Betsson και έκλεισε με χαμόγελα το 2025 η ΑΕΚ!

Στην τελευταία αγωνιστική της υποχρέωση για τη χρονιά που φεύγει, η «Ένωση» επικράτησε με σκορ 82-76 της ομάδας του Ιγκόρ Μίλιτσιτς μετά από ένα σπουδαίο και όμορφο παιχνίδι που διεξήχθη στη SUNEL Arena για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους «κιτρινόμαυρους» να βελτιώνουν το ρεκόρ τους στο 7-4.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Κατσίβελης με 17 πόντους και 3 ασίστ, με τους Σίλβα (14π., 11ρ.), Γκρέι (15π., 4ρ., 3ασ.) και Χαραλαμπόπουλο (6π., 6ρ., 5κλ., 2μπλκ.) να προσθέτουν πολύτιμες βοήθειες, την ώρα όπου για τους Θεσσαλονικείς - έπεσαν στο 5-6 - ξεχώρισαν οι Τζόουνς και Νουά με 19 και 17 πόντους αντίστοιχα.

