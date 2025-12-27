Πήρε το ντέρμπι επί του Άρη Betsson και έκλεισε με χαμόγελα το 2025 η ΑΕΚ!

Στην τελευταία αγωνιστική της υποχρέωση για τη χρονιά που φεύγει, η «Ένωση» επικράτησε με σκορ 82-76 της ομάδας του Ιγκόρ Μίλιτσιτς μετά από ένα σπουδαίο και όμορφο παιχνίδι που διεξήχθη στη SUNEL Arena για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους «κιτρινόμαυρους» να βελτιώνουν το ρεκόρ τους στο 7-4.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Κατσίβελης με 17 πόντους και 3 ασίστ, με τους Σίλβα (14π., 11ρ.), Γκρέι (15π., 4ρ., 3ασ.) και Χαραλαμπόπουλο (6π., 6ρ., 5κλ., 2μπλκ.) να προσθέτουν πολύτιμες βοήθειες, την ώρα όπου για τους Θεσσαλονικείς - έπεσαν στο 5-6 - ξεχώρισαν οι Τζόουνς και Νουά με 19 και 17 πόντους αντίστοιχα.

